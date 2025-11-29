OFICIAL: Definido el primer SEMIFINALISTA del Apertura 2025

El Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX ya tiene a su primer semifinalista. A pesar de la victoria del Club América ante Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes por marcador de 2-1, la pizarra global le dio el pase a Rayados a la siguiente ronda.

Cumplidos los 90 minutos, un gol agónico de Germán Berterame en el tiempo agregado le dio el boleto a semifinales a la escuadra de 'La Pandilla'. Jugando con 10 elementos en el terreno de juego tras la expulsión de Jorge Rodríguez, Monterrey supo reponerse luego de las anotaciones de Alejandro Zendejas y José Raúl Zúñiga en el primer tiempo.

Al momento, Monterrey espera rival en la antesala de la Gran Final del Apertura 2025.

América y Monterrey buscan el primer boleto a las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por André Jardine, el cuadro de Coapa busca remontar la serie en casa, esto luego de que Rayados sacara ventaja de 2-0 en la cancha del Estadio BBVA.

Con goles de Sergio Canales y Fidel Ambríz, la escuadra de 'La Pandilla' visita la capital y el Estadio Ciudad de los Deportes buscando el pase a la siguiente ronda del campeonato.

Alineaciones América vs Monterrey

América: Luis Malagón, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, José Zúñiga y Rodrigo Aguirre.

Monterrey: Luis Cárdenas, Gerardo Arteaga, Stefan Medina, Sergio Ramos, Fidel Ambriz, Oliver Torres, Sergio Canales, Erick Aguirre, Jesús Corona, Jorge Rodríguez y Germán Berterame.

