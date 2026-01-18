Ni Anthony Martial ni Sergio Canales: La joya escondida que tiene Rayados y tuvo un comienzo de ensueño

Rayados ha tenido un inicio del Clausura 2026 con ciertas dudas, pero se recompuso al sumar dos victorias al hilo, sobre todo tras la goleada 5-1 frente a Mazatlán . Jugadores como Anthony Martial lograron destaparse, mientras que otros continúan brillando como, por ejemplo, Sergio Canales. Sin embargo, un joven de 20 años ha deslumbrado más que todos ellos en estas primeras tres jornadas.

Hablamos de Iker Fimbres, mediocampista ofensivo que comenzó a tener una mayor participación en el Clausura 2026 respecto al año anterior. Durante la Jornada 1, el juvenil de Monterrey ingresó como cambio y fue quien provocó el penal que el propio Canales terminaría fallando en el minuto 88 frente a Toluca . Sin embargo, el buen momento de Fimbres no terminó allí.

Iker Fimbres es la joya escondida de Rayados|Crédito: @Rayados / X

Ya en la Jornada 2, fue titular frente a Necaxa y marcó un golazo para ayudar a su equipo a quedarse con la victoria por 2-0. A partir de este momento, Domenec Torrent le brindó su confianza y volvió a ser titular en el juego ante los Cañoneros, repitiendo su nombre en el marcador. A pesar de tener 20 años, Fimbres demostró que tiene talento suficiente para ser titular en la Liga BBVA MX y promete ser un jugador interesante en el futuro.

🤠🔥 HABLEMOS DEL GRAN INICIO DE TORNEO DE IKER FIMBRES



➢J1: Ingresó de cambio y provocó un penal

➢J2: Fue titular y marcó un GOLAZO vs Necaxa

➢J3: Repitió como titular y volvió a anotar ante Mazatlán



🇲🇽📞 Y jueves recibió su primera convocatoria a la Selección Mayor



💎… pic.twitter.com/2AP0XeTwSL — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) January 17, 2026

TE PUEDE INTERESAR:



De los mejores de Rayados en el inicio

Durante estas primeras tres jornadas del Clausura 2026, Fimbres se ha posicionado como el tercer mejor jugador de Rayados, según SofaScore, solamente por detrás de Jesús Corona y Germán Berterame. El joven futbolista de las fuerzas básicas tiene un promedio de 7.4 sobre 10 de valoración general, sumando dos goles en tres partidos jugados.

Iker Fimbres es de selección

Durante la última convocatoria de Javier Aguirre para disputar los amistosos ante Panamá y Bolivia, el juvenil de Rayados estuvo presente en la lista de la Selección Mexicana, por lo que podría tener sus primeros minutos con la mayor. Cabe destacar que el volante ofensivo ya formó parte del equipo juvenil de México donde, por ejemplo, disputó el Mundial Sub-20 de Chile 2025 siendo titular.

Continuamos la preparación para la Copa del Mundo 👊🏼.



Ellos son los 27 convocados por Javier Aguirre para enfrentar a Panamá y Bolivia 🫡.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/pJUfoEQ9hd — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 15, 2026

El valor actual de Iker Fimbres en el mercado

Si bien es cierto que no tiene mucha experiencia en Primera División, Fimbres es uno de los juveniles más cotizados de la Liga BBVA MX. Según Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado, el canterano de Monterrey tiene un precio de 3.8 millones de euros en la actualidad. Esto quiere decir que Iker tiene una cotización al cambio actual de 77.6 millones de pesos aproximadamente.