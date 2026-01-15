Javairo Dilrosun se iría a este famoso equipo después de que Club América lo sacara de su plantilla

Javairo Dilrosun, futbolista neerlandés que ilusionó a los aficionados azulcremas en una de sus primeras apariciones , se marchará definitivamente del América en este mercado tras nunca lograr consolidarse en el equipo. Luego de un paso decepcionante por Coapa, el atacante rescindió su contrato y ya tendría definido su próximo destino.

Según reveló el periodista estadounidense Tom Bogert, Dilrosun estaría a un paso de regresar a la MLS , donde ya tuvo una breve etapa en Los Ángeles FC a préstamo desde las Águilas. En esta oportunidad, el neerlandés se encuentra en negociaciones con el Portland Timbers.

|Instagram @javairo_dilrosun

Dilrosun volvería a la MLS

Dilrosun se encuentra actualmente sin contrato luego de ponerle fin a su etapa con el América. Al no estar ligado a ningún club, cualquier interesado puede negociar directamente con el futbolista. En ese marco, el Portland Timbers surge como un destino posible para que el atacante neerlandés intente encaminar su carrera, aprovechando además que la nueva temporada de la MLS comenzará en febrero.

TE PUEDE INTERESAR:



La franquicia de Oregon tiene programado su debut para el 21 de febrero ante Columbus Crew, por lo que la directiva buscará cerrar la incorporación del neerlandés cuanto antes para que este se sume a la pretemporada. "El club está en conversaciones para fichar al exextremo del Club América, Javairô Dilrosun", indicó Tom Bogert.

🇳🇱 Sources: Portland Timbers in talks to sign former Club America winger Javairô Dilrosun.



Negotiations ongoing, nothing agreed yet.



Dilrosun, 27, spent time with LAFC last season on loan. Played in Budesliga, Ligue 1 and Eredivisie before coming to Mexico.



🤝 @CLMerlo pic.twitter.com/HZnYBMdEpo — Tom Bogert (@tombogert) January 14, 2026

La decepcionante etapa de Dilrosun en el América

Las Águilas apostaron por Dilrosun en febrero de 2024, en una operación que despertó ilusión de la afición americanista por su paso previo por el futbol europeo. No obstante, su rendimiento en Coapa nunca terminó de reflejar ese recorrido ni se justificó las expectativas iniciales.

Durante su etapa con el América, acumuló 52 partidos oficiales, con un balance de tres goles y ocho asistencias, cifras que quedaron muy por debajo de lo esperado para un futbolista con sus características.