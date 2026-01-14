Club América lo vendió en 57 millones, fracasó en Argentina y ahora tiene nuevo equipo

Club América sabe que tiene una fecha límite para registrar refuerzos y se está moviendo en el mercado de invierno, pero más allá de eso, también busca vender. Hace apenas menos de un año dejó ir a un futbolista por 57 millones de pesos mexicanos y, aunque era una figura en las Águilas, fracasó en Argentina y ahora tiene nuevo equipo.

Mientras que la IA reveló quién fue el peor jugador de la historia del América , la institución de Coapa tuvo grandes jugadores a lo largo de los años. Por ejemplo, el mediocentro paraguayo Richard Sánchez supo brillar con las Águilas. Por ese motivo Racing Club de Avellaneda (Argentina) lo compró en marzo de 2025. Menos de un año después, ya lo descartó.

El nuevo destino de Richard Sánchez tras fracasar en Argentina

De acuerdo a la información de los periodistas César Luis Merlo y Leandro Adonio, Richard Sánchez dejó Racing para jugar nuevamente en Olimpia de Paraguay. El mediocentro que no tuvo un buen paso por el futbol de Argentina se marcha cedido a préstamo por un año. Aún no trascendió el monto de la operación, pero sí se supo que la cesión incluye una opción de compra.

Los números de Richard Sánchez en Club América

Tras formarse en Olimpia de Paraguay, el paraguayo arribó al Nido de Coapa en 2019 y se mantuvo casi 6 años en la institución. En ese marco, según BeSoccer, las estadísticas de Richard Sánchez en Club América son las siguientes:

Partidos jugados: 209

Encuentros como titular: 155

Goles marcados: 19

Asistencias aportadas: 24

Tarjetas recibidas: 18 amarillas y 6 rojas

Títulos ganados: 5 (Liga MX Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024; Campeón de Campeones y Supercopa MX 2024)

Richard Sánchez pasó de Racing a Olimpia|Crédito: @RacingClub / X

Los números de Richard Sánchez en Racing Club de Argentina

Sánchez jugó en apenas 4 de los últimos 18 partidos del equipo y disputó apenas 2 de los últimos 8 encuentros. El mediocampista de 29 años disputó un total de 13 partidos (7 de titular), en los cuales no marcó goles, no aportó asistencias, no recibió tarjetas y no pudo conquistar ningún título. En resumen, no estuvo a la altura de lo esperado y volverá al club que lo vio nacer.

