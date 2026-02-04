Efraín Juárez exhibe a Pumas: Sin reacción y cuatro goles en 18 minutos

Pumas fue superado por el conjunto del San Diego en el partido de ida de los 16vos de la Copa de Campeones de Concacaf y en 18 minutos los universitarios recibieron cuatro goles para culminar el encuentro con una derrota de 4-1.

El equipo dirigido por Efraín Juárez se puso en ventaja en el partido con gol de Robert Morales en el primer tiempo y cuando se veía que los felinos saldrían del Estadio Snapdragon con la victoria, todo cambió a partir del minuto 68 donde el conjunto de la MLS anotó los cuatro tantos de la victoria (68, 76, 81 y 86 minutos) y así poner a los Pumas en la orilla de la eliminación

¿Qué dijo Efraín Juárez sobre la derrota ante San Diego?

En la conferencia de prensa al terminar el encuentro, el técnico de Pumas, Efraín Juárez, aceptó la falta de reacción de su equipo.

“En 60 minutos justo lo que habíamos planeado estaba saliendo a la perfección, el plan de partido, sabíamos las virtudes de ellos, que iban a buscar ir para afuera, para adentro, centros pasados, al otro lado. Realmente una de las frustraciones es que todo lo que se planeó lo hicimos 60 minutos y luego de ahí el equipo no tiene reacción. Al final, recibimos cuatro goles en 18 minutos y eso no es aceptable”.

El entrenador mexicano añadió que: “Creo que hacemos 60 minutos muy buenos, nos cae el gol y el equipo no veo que tenga demasiado problemas, pero después trato de refrescarlo porque había hecho un buen trabajo la gente de arriba con Robert, con Jordan, y en eso hubo mucha confusión y creo que errores puntuales que nos cuesta el partido”

Aún con la dificultad del resultado, Efraín Juárez no pierde la esperanza y confía que sus jugadores remontarán el resultado.

“Sabíamos que eran 180 minutos, se iba a jugar el primer tiempo hoy con 90 y el segundo tiempo se juega en casa el próximo martes. Creo que tenemos la oportunidad de hacernos fuertes en casa”

¿Cuándo es el partido de vuelta de Pumas vs San Diego?

El encuentro de vuelta se jugará el próximo martes 10 de febrero en la cancha de Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas tiempo del centro de México donde los Pumas necesitan anotar 3 goles sin recibir ninguno par avanzar a la siguiente ronda de la Concachampions.

