Llegó como figura al América, pero sus privilegios no cayeron bien y se fue con solo 3 goles anotados

Han pasado algunos días desde que el Club América se ha vuelto tendencia en las redes sociales por las noticias que ha entregado, entre las que destacan la salida de Álvaro Fidalgo al Real Betis y la baja de Allan Saint-Maximin, quien abandonó el club aquejando cuestiones racistas hacia sus hijos.

La realidad es que, tan solo horas después de confirmar su salida del América, el ariete francés ya había firmado con el Lens de su país natal, quien está disputando puestos por competiciones europeas. Ahora bien, ¿cuáles fueron las razones principales por las cuales el francés se despidió de manera tan abrupta del club?

¿Privilegios de Allan Saint-Maximin no cayeron bien en la cúpula del América?

Nuestro colaborador, David Medrano, mencionó que una de las razones principales por las cuales Allan Saint-Maximin abandonó el Club América derivaron de un contrato que no cayó bien en el resto de sus compañeros, mismo que contaba con una serie de privilegios para el ariete de 28 años de edad.

Medrano menciona que, más allá de la supuesta pelea que tuvo con André Jardine, la realidad es que Allan Saint-Maximin contaba con un contrato que incluía un paquete de beneficios especiales, mismos que no pasaron desapercibidos por los integrantes del club que, con el paso de las semanas, fueron denotando.

Estas condiciones, que eran distintas a las que tenían otros futbolistas de peso en el América, hicieron que su llegada no fuera del todo bien recibida. Del mismo modo, cuestiones físicas en torno a la actualidad del jugador también sumaron a la salida que el francés tuvo recientemente del nido azulcrema.

¿Cuáles fueron los números de Allan Saint Maximin?

Tras su paso por Turquía, Allan Saint-Maximin fue fichado por el América a cambio de más de 10 millones de dólares en agosto del 2025, por lo que estuvo menos de seis meses en la institución. En esta cantidad de tiempo el francés únicamente pudo sumar tres anotaciones y dos pases a gol en 15 compromisos disputados.