Rayados de Monterrey vs América: alineaciones confirmadas del partido de la jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Partidazo en la jornada 9 del Torneo Apertura 2025. El Gigante de Acero abrirá sus puertas para recibir a dos contendientes al título del futbol mexicano; Rayados de Monterrey y el Club América. El segundo contra el tercero de la tabla general se verán las caras en un duelo de pronóstico reservado y que fácilmente podríamos ver en la liguilla.

Te puede interesar: Jugó en Europa, ganó 3 veces la Liga BBVA MX y hoy NO tiene trabajo

Para este duelo, el club albiazul viene con el ánimo a tope después de conseguir su séptima victoria consecutiva en el actual certamen y más aún con la presentación oficial de su nuevo ariete europeo a media semana; Anthony Martial. Del otro lado, las sensaciones no son tan buenas tras la dura derrota 1-2 en el Clásico Nacional contra las Chivas del Guadalajara y por ello, buscarán recobrar la confianza y dar un golpe sobre la mesa en la casa del club regiomontano.

Alineación confirmada de Rayados

Portero: Santiago Melé

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Sergio Ramos y Gerardo Arteaga

Mediocampistas: Jorge Rodríguez, Fidel Ambriz, Óliver Torres, Sergio Canales y Lucas Ocampos

Delanteros: Germán Berterame

Alineación confirmada de América

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Dagoberto Espinoza, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Israel Reyes y Cristián Borja

Mediocampistas: Alejandro Zendejas, Alan Cervantes, Alexis Gutiérrez y Allan Saint Maximin

Delanteros: José Zúñiga

En caso de un supuesto triunfo, la Pandilla retomaría el liderato general de la tabla de clasificación general con 24 unidades y desplazaría a la Máquina Celeste de la Cruz Azul, equipo que sacó las tres unidades una vez más en el Olímpico Universitario . Por otro lado, sí las Águillas logran el triunfo en Monterrey, se acercarían a un solo punto de Rayados de Monterrey y a tres de los pupilos de Nicolás Larcamón.

Sigue el marcador en vivo por la app de TV Azteca Deportes y por la página de aztecadeportes.com .