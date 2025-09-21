deportes
Nota

Rayados de Monterrey vs América: alineaciones confirmadas del partido de la jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Partido de alta jerarquía en el presente fecha de la jornada 9 del Apertura 2025, las Águilas del América se meterán a la cancha de Rayados en un duelo de pronóstico reservado.

Partidazo en la jornada 9 del Torneo Apertura 2025. El Gigante de Acero abrirá sus puertas para recibir a dos contendientes al título del futbol mexicano; Rayados de Monterrey y el Club América. El segundo contra el tercero de la tabla general se verán las caras en un duelo de pronóstico reservado y que fácilmente podríamos ver en la liguilla.

Para este duelo, el club albiazul viene con el ánimo a tope después de conseguir su séptima victoria consecutiva en el actual certamen y más aún con la presentación oficial de su nuevo ariete europeo a media semana; Anthony Martial. Del otro lado, las sensaciones no son tan buenas tras la dura derrota 1-2 en el Clásico Nacional contra las Chivas del Guadalajara y por ello, buscarán recobrar la confianza y dar un golpe sobre la mesa en la casa del club regiomontano.

Alineación confirmada de Rayados

  • Portero: Santiago Melé
  • Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Sergio Ramos y Gerardo Arteaga
  • Mediocampistas: Jorge Rodríguez, Fidel Ambriz, Óliver Torres, Sergio Canales y Lucas Ocampos
  • Delanteros: Germán Berterame

Alineación confirmada de América

  • Portero: Luis Ángel Malagón
  • Defensas: Dagoberto Espinoza, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Israel Reyes y Cristián Borja
  • Mediocampistas: Alejandro Zendejas, Alan Cervantes, Alexis Gutiérrez y Allan Saint Maximin
  • Delanteros: José Zúñiga

En caso de un supuesto triunfo, la Pandilla retomaría el liderato general de la tabla de clasificación general con 24 unidades y desplazaría a la Máquina Celeste de la Cruz Azul, equipo que sacó las tres unidades una vez más en el Olímpico Universitario . Por otro lado, sí las Águillas logran el triunfo en Monterrey, se acercarían a un solo punto de Rayados de Monterrey y a tres de los pupilos de Nicolás Larcamón.

