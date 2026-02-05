La terrible racha que Rayados arrastra en partidos internacionales

Con un agónico gol en el tiempo agregado, los Rayados apenas rescataron un empate 1-1 en el partido de ida contra el Xelajú de Guatemala correspondiente a la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, con el que aumentó la terrible racha que arrastran en competencias internacionales.

Te puede interesar: Álvaro Fidalgo confesó que Sergio Canales fue el culpable de que saliera de Club América

Para el Monterrey se ha vuelto todo un reto poder ganar en partidos ante rivales de otros países, ya que apenas registran una victoria en sus últimos 10 juegos en otros certámenes que no sean de la LIGA BBVA MX. Incluso en los cinco encuentros más recientes, el saldo es de tres derrotas y dos empates, lo que ha sido señalado por aficionados de la “Pandilla” como una crisis en instancias internacionales, a pesar de la gran plantilla con la que cuenta el club albiazul.

La clave para Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA | TV AZTECA DEPORTES

Así inició la mala racha

Esta seguidilla de descalabros comenzó en la Concacaf Champions Cup del 2025 en la que los Rayados empataron los dos partidos de la eliminatoria contra el Vancouver Whitecaps que provocó la eliminación del conjunto regiomontano en primera ronda.

Después en el verano del mismo año, enfrentaron el Mundial de Clubes en el que igualaron ante el Inter de Milán y River Plate (Argentina), para después vencer al Urawa Red Diamonds de Japón, lo que les sirvió para avanzar de la fase de grupos. Sin embargo, después vino una derrota para el Monterrey ante el Borussia Dortmund de Alemania en el duelo de octavos de final de la máxima competencia internacional a nivel de clubes.

Leagues Cup, otro torneo que esquiva Rayados

Posteriormente siguió su participación en la Leagues Cup 2025, en la que perdieron contra FC Cincinnati y Charlotte, sumado a un empate contra el Red Bulls Nueva York que significó quedar fuera de la primera ronda del certamen.

Bajo esta racha, ahora los dirigidos por Doménec Torrent buscarán superar la actual eliminatoria contra el equipo guatemalteco cuando la próxima semana reciban la vuelta en el Estadio BBVA.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Embajada adelanta REFUERZO de Cruz Azul para el Clausura 2026