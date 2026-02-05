Álvaro Fidalgo confesó que Sergio Canales fue el culpable de que saliera de Club América

Álvaro Fidalgo ya no es jugador del América y fue presentado como nuevo fichaje estelar del Real Betis de España . El mediocampista mexico-español tenía el deseo de regresar a Europa, pero pocas personas sabían que Sergio Canales, futbolista español de Rayados de Monterrey, tuvo incidencia en el fichaje del ‘Maguito’ por los sevillanos. Así fue revelado por el propio jugador ex-Castellón.

“Sé que habló muy bien de mí, ya se lo dije a él. No tenía por qué hacerlo, pero me ayudó mucho en ese aspecto. Somos amigos, disfruté mucho de él en la liga mexicana. Desde aquí darle las gracias por cómo me ayudó”, fue lo que reveló Fidalgo, afirmando que el futbolista de Rayados fue importante para que la operación llegue a buen puerto y se convierta en nuevo jugador del Betis .

Sergio Canales ayudó a que Fidalgo fiche por el Betis|Crédito: Real Betis / X

Cabe resaltar que Canales ha tenido un largo recorrido por el futbol español y es que, desde su debut como profesional (2009) hasta su llegada a Monterrey (2023), el mediocampista solamente jugó en equipos españoles. Además, previo a su fichaje por Rayados, el canterano de Racing de Santander jugó 5 años en el Betis, entre 2018 y 2023. Sin dudas, una palabra autorizada para el equipo bético.

Fidalgo mantenía el deseo de regresar a Europa

Tras arribar a territorio español, Fidalgo no pudo contener su alegría y compartió sus sentimientos ante la prensa: “Muy contento, muy feliz, la verdad muy agradecido por la bienvenida. Con muchas ganas de jugar futbol, con muchas ganas de debutar”, fueron sus primeras palabras.

Luego, fue cuestionado sobre si su deseo era jugar por el conjunto verdiblanco: “Sí, desde que lo supe por primera vez estuve ya con ello, nada por el proyecto, por el club, por la afición, la verdad me siento inmejorable y estoy muy feliz”. Ahora, el ‘Maguito’ esperará por su oportunidad dentro de Betis tras haber dejado un legado inmenso en el América.

Fidalgo podría debutar con Betis esta tarde

Betis enfrentará a Atlético Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey este mismo jueves 5 de febrero. El encuentro está estipulado para comenzar a las 14:00 horas (tiempo Centro de México) y Fidalgo forma parte de los concentrados. Sin embargo, el club compartió la alineación para dicho duelo y el ex-América estará presente en el banquillo. Su debut podría darse ingresando en la segunda mitad, aunque la decisión la tendrá Manuel Pellegrini, DT de los sevillanos.