¡LE PESA LA CAPITAL! El sufrimiento de Rayados visitando al América

Los Rayados se preparan para regresar a la actividad de la LIGA BBVA MX , con una dificultad adicional por el sufrimiento que han tenido cada vez que visitan la Ciudad de México para enfrentar al América.

Te puede interesar: Christian Ebere, delantero nigeriano llega a México para cerrar fichaje con uno de los GRANDES de Liga MX

Esto en medio de un mal momento después del agónico empate que tuvo el Monterrey ante el Xelajú de Guatemala en el partido de ida de la Concacaf Champions Cup y la igualada que obtuvo en casa en la fecha anterior contra los Xolos de Tijuana.

La clave para Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA | TV AZTECA DEPORTES

Objetivo: cortar la mala racha

Ahora, los dirigidos por Doménec Torrent buscarán sacudirse de la mala racha en una de las aduanas que más se le complica históricamente y ante un rival que no vence como visitante desde hace más de cinco años.

La “Pandilla” acumula cuatro derrotas, dos empates y solo un triunfo en los siete partidos de liga más recientes que tienen con las Águilas jugando como local en la capital del País. La última vez que el conjunto regiomontano se impuso fue en la fase regular del Apertura 2020, cuando ganó 3-1 en el Estadio Azteca.

Su último enfrentamiento

Aunque los Rayados tienen un muy buen recuerdo de la última vez que visitaron a los americanistas, durante los cuartos de final del Apertura 2025. A pesar de que perdieron por marcador de 1-2 el encuentro, eliminaron al conjunto capitalino por el global de la llave.

Esto gracias a una anotación en el tiempo agregado de Germán Berterame que sirvió para apagar a la afición azulcrema que festejaba anticipadamente el pase a semifinales. Sin embargo, el delantero naturalizado mexicano ya no estará presente por su traspaso al Inter Miami.

La sombra del pasado

Los antecedentes históricos también reflejan lo complicado que ha sido para el Monterrey enfrentar al América en patio ajeno, ya que en torneos cortos solo ha conseguido tres victorias de visitante.

En su lugar, registra 22 descalabros y 12 igualadas, en los 37 partidos que ha tenido en la casa de las Águilas.

Te puede interesar: Raphael Veiga dijo esto sobre Álvaro Fidalgo que encendió a toda la afición