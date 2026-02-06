Christian Ebere, delantero nigeriano llega a México para cerrar fichaje con uno de los GRANDES de Liga MX

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue el escenario por donde desfiló el nigeriano Christian Ebere está madrugada de viernes, quien es virtualmente el nuevo refuerzo del Cruz Azul para este torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el cual ya va para la jornada 5.

Te podría interesar: TOMA FUERZA el lugar en donde se construiría el NUEVO ESTADIO del Cruz Azul

Los registros aún no cierran, y en una adquisición que se tilda más como una compra de pánico ante los problemas por cerrar un jugador al ataque, el equipo celeste tiene que cerrar la llegada a su escuadra de este jugador que para muchos es una incógnita.

Con un semblante serio, enfocado y desmañanado, Christian Ebere desfiló por los pasillos ante las luces de las cámaras, los micrófonos y cuestionamientos que tal vez no entendía del todo y que posiblemente tampoco quería contestar o interactuar, buscando tener un arribo discreto.

Te podría interesar: Jorge Sánchez se fue del Cruz Azul y tiene nuevo equipo en Europa

Detalles del posible contrato de Ebere con el Cruz Azul

Eberé surgió del Plaza Colonia de la segunda de Uruguay , y ha militado en primera con el Nacional de ese mismo país, escuadra que lo transfiere a Cruz Azul ante el franco interés de los cementeros que lo buscaron desde la semana anterior.

El nigeriano tiene 27 años y es nacido en Nigeria, se sabe que tiene perfil derecho y está cercano al 1.80 de estatura, destacando también su lucha y garra ligado a su tono muscular. Rumores sostienen que por Eberé también se interesó San Lorenzo pero fue Cruz Azul que habría puesto 3 millones de dólares por el centro delantero y concretando con el jugador un contrato por tres años.

Ebere estaría en buenas condiciones físicas, por lo que una vez que apruebe sus exámenes médicos y cierre detalles se sumará al entrenamiento de Larcamón, pero luce difícil que esté listo para ir a jugar a Toluca este sábado en actividad de la Jornada 5, compromiso muy complicado para los cementeros.