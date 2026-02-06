Raphael Veiga dijo esto sobre Álvaro Fidalgo que encendió a toda la afición

Mientras que se pudo conocer el nivel de estudios de Raphael Veiga , el nuevo refuerzo de Club América, lo que verdaderamente sorprendió a los aficionados azulcremas fue lo que el brasileño dijo acerca de Álvaro Fidalgo, el mediocentro que se marchó al Real Betis y que fue un verdadero ídolo en el conjunto del Nido de Coapa.

Resulta que, lejos de plantar una competencia de egos, el brasileño se refirió al español nacionalizado mexicano, Fidalgo –por cual América tenía otro refuerzo en carpeta– . Resulta que Veiga destacó mucho el trabajo del mediocampista de 28 años que se marchó a La Liga de España y que ya tuvo su debut con un 0-5 en contra ante el Atlético Madrid.

|@ClubAmerica

Lo que dijo Raphael Veiga de Álvaro Fidalgo: el que sale y el que entra al América

Entre otras cosas, el brasileño destacó cómo el aficionado del América despidió a uno de sus grandes ídolos y héroes del tricampeonato. “Me gusta esa parte del futbol, el reconocimiento por Fidalgo, por todo lo que hizo aquí, lástima que no pude jugar con él, porque sabemos qué tan buen jugador es”, expresó Veiga.

TE PUEDE INTERESAR:



Además, el nuevo refuerzo de América para este Clausura 2026 agregó: “Espero que le vaya bien y que sea muy feliz donde sea que esté. Yo sé que aquí voy a intentar a hacer la historia que él hizo aquí e intentaré hacer una mejor y puedo hacerlo”. Por supuesto, esto último puso muy contentos a los fanáticos del conjunto del Nido de Coapa.

Sergio Canales ayudó a que Fidalgo fiche por el Betis|Crédito: Real Betis / X

Los números de Álvaro Fidalgo en el Club América

Luego de casi 6 temporadas en las Águilas, finalmente el mediocentro de 28 años fue transferido al Real Betis de España. Según la información que brindó BeSoccer, página que se especializa en estadísticas de los jugadores, los números de Álvaro Fidalgo en Club América fueron los siguientes: