¡Momento crítico en Rayados! Se acercan a su peor racha sin ganar

Este fin de semana los Rayados buscarán evitar firmar su peor racha de partidos sin ganar en los últimos años, cuando este sábado reciban en casa al Atlético de San Luis, en partido de la 13 del torneo Clausura 2026.

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En medio de un momento crítico para el Monterrey, ya que se encuentran fuera de los puestos de Liguilla con apenas 14 puntos después de doce fechas disputadas, debido a una seguidilla de cinco juegos (entre liga y Concachampions) sin conocer la victoria.

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Aparecen los fantasmas en Rayados

La última vez que el conjunto regiomontano acumuló seis partidos sin ganar se dio al arranque del Clausura 2025, en el que no obtuvieron ninguna victoria en las primeras cuatro fechas, lo que se sumó a la derrota y empate que registró en la final ante el América del Apertura 2024.

En aquel entonces eran dirigidos por el técnico Martín Demichelis, quien logró salir del bache en dicho torneo, pero solo le alcanzó para posteriormente clasificar a Liguilla por medio del Play In, al ubicarse en el séptimo puesto de la fase regular.

La mala racha de Rayados

Actualmente la “Pandilla” solo ha ganado uno de sus últimos ocho partidos, contado los de LIGA BBVA MX y los de la Concacaf Champions Cup (en donde ya fue eliminado), a pesar de que se dio la llegada de Nicolás Sánchez al banquillo tras la destitución de Domènec Torrent.

Sin embargo, esto no ha logrado romper la inercia negativa, ya que vienen de ser derrotados por Chivas en liga, un empate y un descalabro contra Cruz Azul en Concachampions, además de un empate ante Juárez y la caída con Tigres en el Clásico Regio.

El último triunfo para los Rayados fue en la fecha nueve del Clausura 2026, cuando en condición de visitantes golearon 4-0 al Querétaro en la cancha del Estadio La Corregidora, en un partido en el que significó el debut de Nico Sánchez como técnico del equipo.

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