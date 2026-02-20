El equipo mexicano que quiere a Cabecita Rodríguez después de que se quedó sin equipo en la MLS

Anthony Martial no podrá jugar con los Rayados de Monterrey entre cuatro y seis semanas debido a una luxación en el hombro derecho, por lo que ahora la Pandilla busca un sustituto para el francés y podrían encontrarlo en un delantero con experiencia en la Liga BBVA MX como Jonathan 'Cabecita' Rodríguez.

Te puede interesar: Puebla vs América: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

Todos los Goles de la Jornada 6 | CL 2026 | Azteca Goles

Rayados buscaría fichar a Cabecita Rodríguez

Rayados necesita un delantero y Cabecita Rodríguez está libre tras quedar desvinculado del Portland Timbers de la MLS recientemente, por lo que el uruguayo luce como la opción ideal para el conjunto regiomontano.

A pesar de que ya cerró el mercado de fichajes invernal de la Liga BBVA MX, la llegada de Cabecita a Rayados luce factible ya que al tratarse de un jugador agente libre el plazo para registrarlo se extiende hasta el próximo 6 de marzo.

Sin embargo, la vacante que ocuparía Rodríguez en Rayados no sería la de Anthony Martial, sino la del portero Santiago Melé quien ha expresado su inconformidad con la suplencia y estaría buscando salir del equipo con rumbo a un destino en el que pueda tener más minutos de juego.

América fue el último equipo de ‘Cabecita’ Rodríguez en México

Y es que el director técnico de Rayados, Domenec Torrent, ha apostado por la continuidad de Luis 'Mochis' Cardenas quien ha respondido a la altura de las expectativas y ha desplazado a Melé a un papel secundario dentro del club.

Cabe señalar que Cabecita Rodríguez jugó las últimas dos temporadas en Portland Timbers disputando 29 encuentros y marcando 16 goles en su primer año, pero en el segundo tuvo una baja de juego considerable y solo participó en seis duelos convirtiendo una anotación.

Los Rayados de Monterrey marchan actualmente en el sexto puesto de la tabla con 10 unidades y visitarán el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria para enfrentarse a los Pumas en compromiso de la Jornada 7 del Clausura 2026.

Te puede interesar: David Medrano, sobre la oferta del CSKA por la Hormiga González: "Prefiere quedarse en la Liga MX para luchar por un lugar en la Copa Mundial de la FIFA