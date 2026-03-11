Rayados de Monterrey vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los octavos de final de ida en la Concachampions 2026; marcador online

Cruz Azul y Rayados vuelven a verse las caras esta noche en el Estadio BBVA, en el arranque de una serie que promete intensidad desde el primer minuto. El duelo corresponde a la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, un torneo que ambos clubes consideran prioritario en la temporada.

Previa del juego de ida entre Cruz Azul y Rayados de Monterrey por la Concacaf Champions Cup

La Máquina llega en buen momento futbolístico bajo el mando de Nicolás Larcamón, con un equipo que ha mostrado solidez y una identidad clara en su juego. Del otro lado, Monterrey afronta el encuentro con la presión de reaccionar tras un cierre complicado en sus últimos compromisos.

En la previa, el técnico de Rayados dejó claro que su equipo quiere aprovechar la localía para golpear primero en la eliminatoria. Cruz Azul, por su parte, sabe que un buen resultado en territorio regiomontano puede marcar el rumbo de la serie.

Todo está listo para un partido que promete tensión, intensidad y mucho en juego desde esta noche. Sigue aquí todas las acciones del partido en vivo.

