Cruz Azul toma una decisión polémica sobre el futuro del Toro Fernández

El gran momento que vive Gabriel “Toro” Fernández en Cruz Azul no ha sido suficiente para resolver una pregunta que empieza a inquietar a la afición cementera: ¿seguirá en el club después de este año?

El delantero uruguayo atraviesa una de las mejores etapas de su carrera. Bajo el mando de Nicolás Larcamón, su juego ha alcanzado un nivel que lo coloca como una de las piezas más importantes del sistema ofensivo de La Máquina.

Cruz Azul aún no toma una decisión sobre el Toro

El contrato del Toro Fernández con Cruz Azul termina en diciembre, y hasta ahora no existe una decisión definitiva sobre su renovación.

La situación es extraña, sobre todo considerando el impacto que el delantero ha tenido en el funcionamiento del equipo.

El Toro no solo se ha convertido en una referencia ofensiva, sino que también aporta en el juego colectivo con movimientos para abrir espacios, sostener el balón y generar asociaciones que permiten que el sistema ofensivo de Larcamón fluya.

A pesar de ello, desde la directiva todavía analiza si renovar o no el artillero uruguayo, pues la estrategia del club sería evaluar distintos escenarios antes de tomar una decisión final.

El gran momento del Toro complica la decisión

La situación es peligrosa para Cruz Azul, pues mientras el club se toma su tiempo para definir el futuro del delantero, el valor deportivo del jugador sigue creciendo gracias a su rendimiento, y cuando falten seis meses de que finalice su contrato, otros equipos podrían comenzar a negociar con el jugador.

A sus 31 años, Fernández atraviesa un momento de madurez futbolística que lo ha convertido en un atacante muy completo: potencia física, presencia aérea y capacidad para definir con ambas piernas.

Ese nivel incluso ha provocado comentarios dentro del propio equipo sobre su posible proyección internacional.

Nicolás Larcamón, por ejemplo, ha elogiado públicamente al delantero y ha destacado que su nivel lo coloca entre los atacantes más destacados del fútbol uruguayo, y hasta envió un mensaje a Marcelo Bielsa, entrenador del combinado de ese país, para que convoque al Toro rumbo al Mundial 2026.

