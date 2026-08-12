Rayados de Monterrey vs SC Nashville: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 12 de agosto, juego de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online

Rayados vs Nashville EN VIVO Leagues Cup 2026 Rayados vs Nashville EN VIVO Leagues Cup 2026

Rayados de Monterrey se juega su futuro en la Leagues Cup 2026. El conjunto regiomontano visita este miércoles a Nashville SC en el GEODIS Park, en un partido en el que ambos llegan obligados a sumar tres puntos para mantener vivas sus opciones de avanzar a los cuartos de final.

Monterrey reaccionó después de perder 2-1 ante Orlando City y consiguió una importante victoria por 2-1 frente al Inter Miami, con un gol de Diego Rossi en el cierre. Ese resultado dejó a Rayados con tres unidades antes de su último compromiso.

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Nashville también suma tres puntos tras caer contra León y después golear 4-1 al Atlético de San Luis. Además, existe un antecedente importante: ambos se enfrentaron en las semifinales de la Leagues Cup 2023, cuando Nashville eliminó a Monterrey 2-0.

El partido comenzará a las 6:00 PM, tiempo del centro de México, y aquí podrás seguir el resultado EN VIVO del partido.

