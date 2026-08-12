Rayados de Monterrey vs SC Nashville: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 12 de agosto, juego de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online
Rayados y Nashville llegan a su último partido de la primera fase de la Leagues Cup con posibilidades de avanzar. Ambos necesitan ganar y después esperar combinaciones en la tabla.
Rayados de Monterrey se juega su futuro en la Leagues Cup 2026. El conjunto regiomontano visita este miércoles a Nashville SC en el GEODIS Park, en un partido en el que ambos llegan obligados a sumar tres puntos para mantener vivas sus opciones de avanzar a los cuartos de final.
Monterrey reaccionó después de perder 2-1 ante Orlando City y consiguió una importante victoria por 2-1 frente al Inter Miami, con un gol de Diego Rossi en el cierre. Ese resultado dejó a Rayados con tres unidades antes de su último compromiso.
Te puede interesar: Lo sabe Matías Almeyda: qué resultados necesita Rayados para avanzar a cuartos de la Leagues Cup
Nashville también suma tres puntos tras caer contra León y después golear 4-1 al Atlético de San Luis. Además, existe un antecedente importante: ambos se enfrentaron en las semifinales de la Leagues Cup 2023, cuando Nashville eliminó a Monterrey 2-0.
El partido comenzará a las 6:00 PM, tiempo del centro de México, y aquí podrás seguir el resultado EN VIVO del partido.