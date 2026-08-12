Lo sabe Matías Almeyda: qué resultados necesita Rayados para avanzar a cuartos de la Leagues Cup

Rayados de Monterrey se juega su pase a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 este miércoles 12 de agosto contra Nashville. Sin embargo, su clasificación no depende del todo del conjunto regio y eso lo sabe Matías Almeyda, luego de que el club cayera en la primera jornada ante Orlando City.

Monterrey tiene que ganar su último partido de la fase de grupos, ya que se ubica en el séptimo puesto con 3 puntos. Además, esperar de los resultados que 3 equipos no ganen o empaten. Lo anterior, ya que América, Cruz Azul y León lideran la tabla de la Liga BBVA MX con 6 unidades.

Monterrey tiene que ganar su último partido de la fase de grupos, ya que se ubica en el séptimo puesto con 3 puntos.|Rayados

Asimismo, la plantilla dirigida por el argentino depende de que Toluca no gane, puesto que cierra la fase de grupos en el Estadio Nemesio Diez, lo que es una ventaja para el conjunto escarlata.

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Los resultados de Rayados en la Leagues Cup

El cuadro regio debutó en la Leagues Cup 2026 con el pie izquierdo al perder 2-1 contra Nashville. No obstante, para la segunda jornada se recuperó al vencer a uno de los clubes más protagonistas de la MLS, como lo es Inter Miami, al que derrotaron por marcador de 2-1.

Es por ello que se juega el todo por el todo este miércoles 12 de agosto en punto de las 6 de la tarde (hora centro) contra Nashville, para arañar uno de los 4 lugares que dan la clasificación a los cuartos de final de dicho torneo.

La tabla general de la Liga BBVA MX en la Leagues Cup 2026

Hasta el momento, 5 equipos de la Liga BBVA MX lideran la tabla con 6 puntos, pero solo 3 de ellos tienen la oportunidad de sumar más puntos, ya que les falta por disputar la última jornada.

