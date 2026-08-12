Futbolista de Rayados viaja a Colombia para visitar a su familia tras el terremoto

Después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el oeste de Colombia este lunes 10 de agosto de 2026, con un saldo preliminar de al menos 181 muertos y cerca de mil heridos, uno de los futbolistas de Rayados viajará a su país natal.

Stefan Medina logró el récord de ser el futbolista extranjero con más partidos en Rayados de Monterrey|Rayados

Se trata del defensa colombiano John Stefan Medina, quien recibió un permiso especial por parte de la directiva del equipo regiomontano para estar unos días con su familia por motivos personales. De acuerdo a medios locales, sus seres queridos se encuentran bien a pesar de la desgracia que azotó a esta nación sudamericana.

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Medina se perderá el último duelo de Rayados en la primera fase de la Leagues Cup

El futbolista de 34 de edad dejará la concentración del Monterrey previo al último encuentro que tendrán en la fase regular de la Leagues Cup 2026, en la que este miércoles se enfrentan al Nashville SC de la Major League Soccer (MLS).

Cabe recordar que, Medina había presentado molestias musculares en los días recientes, que incluso provocaron que se perdieran el duelo ante el Inter Miami de la semana pasada, por lo que estaba en duda para este nuevo compromiso.

Los números de Stefan con la camiseta de Rayados

El experimentado zaguero comenzó este semestre siendo titular del proyecto que ahora encabeza el técnico Matías Almeyda, ya que arrancó en las primeras dos jornadas de la Liga BBVA MX en el once inicial. Sin embargo, en la segunda fecha ante el Necaxa se fue expulsado en el primer tiempo, lo que derivó en su suspensión para el siguiente compromiso ante el Atlas. Mientras que ya en la Leagues Cup inició como titular en el debut ante el Orlando City, en el que los Rayados perdieron por marcador de 1-2.

Posteriormente John Stefan ya no tuvo actividad en la victoria de la “Pandilla” frente al Inter Miami que lidera Lionel Messi, con pizarra de 2-1 a favor que los mantuvo con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, en la que los cuatro equipos mexicanos con más puntos se medirán a los cuatro clubes de la MLS mejor posicionados.