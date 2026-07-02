Esta es la razón por la que América no puede fichar a los jugadores que pide Guillermo Almada

El América ha logrado tener una pretemporada por demás interesante de la mano de Guillermo Almada, entrenador uruguayo que llevó al club a España con la intención de reforzar cuestiones físicas de cara al inicio del torneo Apertura 2026 correspondiente a la Liga BBVA MX.

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A pesar de que las sensaciones han sido positivas, se sabe que el Club América no ha podido reforzar al plantel de la forma en cómo Guillermo Almada esperaba. Ante esto, no está de más conocer las razones por las que el cuadro azulcrema no se ha hecho presente en este mercado veraniego.

¿Por qué América no ha fichado a los jugadores que quiere Guillermo Almada?

De acuerdo con información establecida por el periodista Jonathan Peña, hasta el momento el Club América no ha podido cerrar a los fichajes que Guillermo Almada solicitó una vez que conoció al plantel completo, pues entiende que estos elementos son vitales para el éxito en el campo.

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Concluimos una pretemporada muy exitosa por Europa.



Hoy regresamos más fuertes, más unidos y listos para afrontar los retos que nos esperan.



Gracias, España, por recibirnos una vez más. ¡Hasta pronto! 🇪🇸👋🦅 pic.twitter.com/rkOdqIrIuA — Club América (@ClubAmerica) June 30, 2026

La fuente sostiene que varios de estos jugadores forman parte de los Tuzos del Pachuca, institución con la que el Club América no tendría la mejor de las relaciones tanto dentro como fuera del campo, hecho que dificultaría la llegada de estos elementos al conjunto de Coapa.

Cabe mencionar que, en el pasado, jugadores como Alan Bautista y Elías Montiel han sonado para llegar al América para la siguiente temporada; sin embargo, los fichajes no se han cerrado debido a la cantidad de dinero que el cuadro hidalguense estaría pidiendo por sus activos.

¿Qué jugadores saldrán del América para el próximo torneo?

En medio de las nulas altas que el América ha traído hasta ahora, vale decir que la institución ya ha sufrido bajas como las de Jonathan dos Santos, quien confirmó su retiro de las canchas. Además, se esperan otras bajas como, por ejemplo, Rodrigo Dourado y Vinícius Lima.