Así juega Rodrigo Dourado, flamante primer refuerzo de Club América

Finalmente se hizo oficial la llegada de Rodrigo Dourado como el primer fichaje del Club América para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. En ese contexto, muchos se preguntan cómo juega el nuevo futbolista que ya está en las instalaciones de Coapa pensando en el comienzo del próximo torneo del futbol mexicano. Hay videos y estadísticas que lo demuestran.

Mientras que América tendrá 6 bajas para el Clausura 2026 , por el momento solo se confirmó el fichaje de Dourado, quien arribó desde Atlético San Luis. Se trata de un volante central de 31 años que se destaca por su presencia en la generación de juego, el primer pase y la recuperación de balón. Además, también tiene buena llegada al área rival.

Rodrigo Dourado como fichaje del América|@clubamerica @rodrigototas

Rodrigo Dourado al América, un mediocampista que llega al área rival

Durante toda su carrera el ex Internacional de Porto Alegre (Brasil) y Atlético San Luis mostró buenas condiciones en el juego aéreo, tanto en defensa como en ataque. Gran parte de los goles que convirtió fueron de cabeza, llegando por sorpresa al área rival y conectando los centros de sus compañeros. También aporta asistencias en los últimos metros.

A Rodrigo Dourado también se le destaca la cantidad de balones recuperados por partido en los últimos tiempos. El mediocentro siempre recuperó más de 3 veces la pelota por cada encuentro jugado. El brasileño también ha logrado destacarse en la cantidad de despejes (muchos de ellos de cabeza).

En los videos que han trascendido se puede observar cómo sabe esperar al atacante que llega de frente para realizar una buena barrida en el momento exacto en el que el balón se aleja de los pies del contrincante. Sin grandes infracciones, es un futbolista que sabe quitarle la pelota a sus adversarios antes de que generen peligro. El DT André Jardine tiene lo que quería.

Los números de Rodrigo Dourado en Atlético San Luis

De acuerdo a las estadísticas informadas por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Rodrigo Dourado en Atlético San Luis son los siguientes:

Partidos jugados: 127

Encuentros disputados como titular: 120

Goles convertidos: 6

Asistencias aportadas: 4

Tarjetas recibidas: 30 amarillas y 2 rojas.