La razón por la que Atlas mantiene la esperanza de eliminar a Cruz Azul

El fin de semana pasado, el conjunto del Atlas perdió en el partido de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, luego de caer 2-3 ante Cruz Azul, por lo que el panorama para los rojinegros no es el mejor, ya que tienen que ganar por dos goles en su visita al cuadro cementero.

Además, la mayoría de las ocasiones, cuando pierden en el duelo de ida en la Liguilla de la Liga BBVA MX, suelen sufrir mucho en el juego de vuelta, y no lograr el resultado necesario para avanzar a la siguiente ronda.

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Sin embargo, la afición del Atlas mantiene una pequeña esperanza de poder meterse a las semifinales del Clausura 2026, pues una de las ocasiones que los rojinegros lograron remontar un marcador adverso, fue justamente ante Cruz Azul.

Altas ya ha remontado a Cruz Azul en Liguilla

La ocasión en que Atlas logró remontar el marcador en Liguilla y dejar fuera al Cruz Azul, fue en el Invierno 2000, ahora van a buscar repetir esa hazaña para lograr meterse a la ronda de semifinales del Clausura 2026.

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En aquel torneo, los rojinegros cayeron en el juego de ida 0-1, aunque para el duelo de vuelta, se impusieron en el marcador 0-2 al Cruz Azul, logrando un global de 2-1.

Las otras dos ocasiones, en que Atlas ha logrado remontar en Liguilla, fueron antes los extintos Tecos, cuando en el Verano 98, cayeron en la ida 2-1, pero en la vuelta golearon 4-2, consiguiendo un global de 5-1. En el Invierno del mismo año, la historia se repitió ante Toluca, donde perdieron en el primer partido 1-2, pero cerrando de visitante, logrando un 0-2 para avanzar de ronda.

El próximo sábado, el Atlas va a tratar de remontar a Cruz Azul, aunque el panorama luce complejo, ya ha demostrado que puede sacar adelante marcadores adversos.

