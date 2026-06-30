La razón por la que el DT de Ecuador se queja a su llegada a México

La Selección de Ecuador de Futbol se jugará su pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y lo hará en el Estadio Ciudad de México ante la Selección Mexicana de Futbol. Los pupilos de Sebastián Beccacece tendrán todo el estadio en contra y buscarán una hazaña en la justa veraniega. A menos de 24 horas del cotejo, el estratega sudamericano reveló que ya tuvo su primer problema en suelo mexicano.

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En conferencia de prensa, Beccacece informó el tema de horario y problemas de logística: “No sabemos bien qué pasó. Estaba programado llegar a las 18:00 (hora de México). Los futbolistas no llegan aún al hotel (pasadas las 21:00). Un vuelo de un poco más de tres horas más 1:20 de traslado terminó siendo de nueve horas”, destacó el estratega argentino de La Tri.

Con ello, el cuadro ecuatoriano trabajará a marchas forzadas de cara al compromiso contra los pupilos de Javier Aguirre este martes 30 de junio a las 7:00 pm. Recuerda que podrás disfrutar este partido EN VIVO y GRATIS el partido por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

16avos de final del Mundial 2026