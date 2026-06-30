La razón por la que el DT de Ecuador se queja a su llegada a México
El estratega del conjunto sudamericano reveló que la llegada de él y su equipo estaba pactada a las 6:00 pm, sin embargo, arribaron cerca de las 9:00 pm a su hotel.
La Selección de Ecuador de Futbol se jugará su pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y lo hará en el Estadio Ciudad de México ante la Selección Mexicana de Futbol. Los pupilos de Sebastián Beccacece tendrán todo el estadio en contra y buscarán una hazaña en la justa veraniega. A menos de 24 horas del cotejo, el estratega sudamericano reveló que ya tuvo su primer problema en suelo mexicano.
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En conferencia de prensa, Beccacece informó el tema de horario y problemas de logística: “No sabemos bien qué pasó. Estaba programado llegar a las 18:00 (hora de México). Los futbolistas no llegan aún al hotel (pasadas las 21:00). Un vuelo de un poco más de tres horas más 1:20 de traslado terminó siendo de nueve horas”, destacó el estratega argentino de La Tri.
Con ello, el cuadro ecuatoriano trabajará a marchas forzadas de cara al compromiso contra los pupilos de Javier Aguirre este martes 30 de junio a las 7:00 pm. Recuerda que podrás disfrutar este partido EN VIVO y GRATIS el partido por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.
16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica 0-1 Canadá — Domingo 28 de junio a la 1:00 pm, Los Ángeles (SoFi Stadium).
- Brasil 2-1 Japón — Lunes 29 de junio a las 11:00 am, Houston (NRG Stadium).
- Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay — Lunes 29 de junio a las 2:30 pm, Boston (Gillette Stadium).
- Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos — Lunes 29 de junio a las 7:00 pm, Monterrey (Estadio BBVA).
- Costa de Marfil vs. Noruega — Martes 30 de junio a las 11:00 am, Dallas (AT&T Stadium).
- Francia vs. Suecia — Martes 30 de junio a las 3:00 pm, Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium).
- México vs. Ecuador — Martes 30 de junio a las 7:00 pm, Ciudad de México (Estadio Azteca).
- Inglaterra vs Congo - Miércoles 1 de junio a la 1:00 pm en Atlanta
- Bélgica vs Senegal - Miércoles 1 de junio a las 2:00 pm en Seattle
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Miércoles 1 de julio a las 6:00 pm, San Francisco (Levi’s Stadium).
- España vs Austria - Jueves 2 de julio a las 2:00 pm en Los Angeles
- Portugal vs Croacia - Jueves 2 de julio a las 5:00 pm en Toronto
- Suiza vs Argelia - Jueves 2 de julio a las 9:00 pm en Vancouver
- Australia vs. Egipto — Viernes 3 de julio a las 12:00 am en Dallas
- Argentina vs. Cabo Verde — Viernes 3 de julio (Miami).
- Colombia vs Ghana - Viernes 3 de julio a las 7:30 pm en Kansas City