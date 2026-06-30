Fecha y horario para ver el Costa de Marfil vs Noruega, por los 16vos de Final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 TM continúa este martes 30 de junio con el encuentro entre las Selecciones de Costa de Marfil y su similar de Noruega en un encuentro por los Dieciseisavos de Final que promete sacar chispas en la cancha de Arlington, Texas.

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Fecha y hora del Costa de Marfil vs Noruega

La Selección de Costa de Marfil se enfrentará a Noruega y Erling Haaland por los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un partido en donde los europeos lucen como los favoritos por el cartel de sus estrellas.

Este encuentro marcará el primer duelo de la jornada de este martes 30 de junio en donde también jugarán México y Ecuador en la cancha del Estadio de la Ciudad de México.

Esta será la primera vez que Noruega y Costa de Marfil se enfrenten dentro de una cancha. Los Vikingos llegan a este compromiso como segundos del sector solo por detrás de Francia, mientras que los Elefantes también quedaron en el segundo lugar de su grupo por detrás de Alemania que se despidió de la justa este lunes tras perder en penales contra Paraguay.

El ganador de este partido se enfrentará en los Octavos de Final de la competencia a Brasil que dejó fuera a Japón y ahora buscará seguir avanzando para acabar con su sequía de 24 años sin levantar una Copa del Mundo.

Costa de Marfil vs Noruega

Fecha: Martes 30 de junio

Hora: 11:00 horas

Estadio: Arlington, Texas

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