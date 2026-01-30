Así va la tabla de goleo de la Temporada 2026 tras la Jornada 1 del Brasileirao

Concluyó la primera jornada de la Serie A del Brasileirao con emocionantes partidos que pudiste disfrutar a través de Azteca Deportes, y en la primera fecha 27 jugadores lograron convertir gol, pero solo uno pudo hacerlo por cuenta doble para colocarse de manera momentánea como el líder de goleo de la Liga de Brasil.

Te puede interesar: Fue Campeón del Mundo en 2018, juega en Arabia Saudita y podría regresar a Europa a quitarle el lugar a un futbolista mexicano

¡Gol de Nonato! | Fluminence 1 - 0 Grêmio | Brasileirao | TV Azteca Deportes

Así comienza la tabla de goleo del Brasileirao

El encuentro entre el Botafogo y Cruzeiro fue el juego que cerró con la Jornada 1 del Brasileirao con victoria por goleada para el club de la Estrella Solitaria en donde Danilo se destapó con dos tantos que le sirvieron para colocarse en la primera posición de la tabla de goleadores.

Un puesto más abajo en la tabla se encuentra Jean Carlos, delantero del Chapecoense que además de su gol ante Santos también contribuyó con una asistencia, mientras que 25 jugadores más lograron arrancar el campeonato con una anotación.

Soccer Football - Brasileiro Championship - Botafogo v Cruzeiro - Estadio Nilton Santos, Rio de Janeiro, Brazil - January 29, 2026 Botafogo coach Martin Anselmi with players REUTERS/Ricardo Moraes|Ricardo Moraes/REUTERS

Tabla de goleo del Brasileirao

Danilo | Botafogo - 2 goles Jean Carlos | Chapecoense - 1 gol Acosta | Fluminense - 1 gol Artur | Botafogo - 1 gol Baralhas | Vitoria - 1 gol Barreal | Santos - 1 gol Breno Bidon | - Corinthians - 1 gol Carlos Vicinius | Gremio - 1 gol Clar | Chapecoense - 1 gol Coutinho | Vasco da Gama - 1 gol

Te puede interesar: Así va la tabla general de la Temporada 2026 tras la Jornada 1 del Brasileirao