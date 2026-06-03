RD Congo 0-0 Dinamarca: VER EN VIVO Y GRATIS el resultado de transmisión HOY miércoles 3 de junio de partido amistoso internacional; marcador online

Se enfrentan este miércoles 3 de junio el equipo calificado al Mundial RD del Congo en contra de Dinamarca, cuando la Copa Mundial de la FIFA 2026 está a solo 8 días de iniciar.

Los panoramas son muy diferentes y quizás extremos entre ambas escuadras, pues El Congo está en la justa mundialista y encarará en pocos días su primer partido ante Portugal el 17 de junio, en un juego que es un enorme éxito para los del Congo pero que podría ser un partido de una goleada nunca antes vista.

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El otro extremo es Dinamarca, que con todo y su calidad no va al Mundial al haber perdido en repechaje ante Chequia.

El sitio que ocupan Congo y Dinamarca en el Ranking de la FIFA

Congo está en el mundial, y ocupa el sitio 46 en el Ranking de la FIFA; por el lado de Dinamarca está en el escalón 20 del mundo, muy por encima de diversas selecciones que sí lograron ir al Mundial por una mejor calificación.

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RD Congo se enfrenta a Dinamarca en duelo de preparación para el Mundial 2026 RD Congo se enfrenta a Dinamarca en duelo de preparación para el Mundial 2026. El partido sucederá en Bélgica