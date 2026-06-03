Jorge Sánchez podría dar un giro radical a su carrera luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El defensor de la Selección Mexicana, Jorge Sánchez podría darle un cambio radical a su carrera y en el preámbulo a que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026, existe el rumor de un regreso a Liga MX y donde Cruz Azul ni América están en el mapa en este turno. El equipo que lo buscaría es Santos Laguna de Torreón.

El equipo de los guerreros es el que quisiera tener de retorno a Jorge Sánchez para reforzar su zaga. Sánchez ez nacido precisamente en la ciudad de Torreón por lo que no podría ver con malos ojos un regreso a casa, aunque a sus 28 años y a la espera de lo que pase en el Mundial, podrían llegar otras ofertas tentadoras.

A su puerta podrían tocar otros equipos de Liga MX, quizás de la MLS o continuar su aventura por Europa donde ya ha llegado en Países Bajos con el Ajax, en Portugal con el Porto y en Grecia con el PAOK. También es una realidad que en ninguno logró afianzarse y ser un referente, pero ha sido un jugador que ha cumplido.

Sánchez tendría una inminente salida del Paok donde tiene un contrato hasta el verano del 2029 y actualmente sería valorado en 2.20 millones de euros, cifra que además marca una caída en la relación al valor de hace cuatro años que estaba cercano a los 6 millones y medio.

Ahora una operación por el jugador sería más accesible, pero de nueva cuenta, un buen Mundial y ver sobre todo ver minutos podrían cotizarlo de nueva cuenta.

Te podría interesar:

Jorge Sánchez pinta para ser titular con México en el Mundial

Aunque Jorge Sánchez está en el lista de 26 jugadores, parece que en este momento antes del último partido de preparación de México en contra de Serbia en Toluca, la defensa de la Selección está compuesta con Israel Reyes por la banda de la derecha, los centrales serían César Montes y Johan Vásquez y por la izquierda Jesús Gallardo.

México, por su último partido de preparación vs Serbia

El partido entre México y Serbia se juega este jueves 4 de junio, y lo podrás ver desde las 7:50 de la noche, a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con los comentarios y narración del equipo de FUT AZTECA.