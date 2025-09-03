ÚLTIMA HORA: David Medrano confirma en qué estadio de México jugará la Selección en noviembre

La Selección Mexicana tiene en puerta dos grandes desafíos en la fecha FIFA de septiembre, pero para noviembre tiene otros dos retos y en uno de estos, volverá a México y ya se conocen las dos sedes en las cuales jugará la Selección Azteca, con el reporte de David Medrano.

Medrano, analista de TV Azteca Deportes, reveló los dos estadios donde México jugará ante Uruguay y Paraguay, respectivamente en la fecha FIFA de noviembre que será de los últimos preparativos para el Mundial del 2026.

SEDES

Torreón y San Antonio Texas serán las sedes de los juegos de Selección de México en Noviembre ante Uruguay y Paraguay. — david medrano felix (@medranoazteca) September 3, 2025

México vs Uruguay será en Torreón, en la cancha de Santos

En su posteo, y que falta por oficializar la Selección Azteca, Medrano indicó que Torreón alojará el juego en contra del siempre peligroso Uruguay que vendrá con el gran entrenador Marcelo Bielsa, apostando a todo en este compromiso.

Actualmente Uruguay está muy cerca de avanzar y sacar su boleto a la Copa del Mundo, por lo que después, un compromiso de esa relevancia en una cancha extranjera y ante México resulta ser un muy buen examen.

-15 de noviembre de 2025 México vs Uruguay

- Estadio TSM Corona, Torreón, Coahuila

México se enfrentará a Paraguay en San Antonio, Texas

El otro partido de esa fecha FIFA se celebrará el 18 de noviembre del 2025 y la sede será San Antonio, Texas en el Alamodome donde se ha presentado con anterioridad. La cancha de Rayados de Monterrey, estuvo también sonando para tener este encuentro, pero con la información de Medrano, el juego tomará otro rumbo.

Fecha: 18 de noviembre de 2025

Rival: Paraguay

Los próximos retos de la Selección Mexicana de Javier Aguirre

6 de septiembre – vs. Japón (Amistoso) Oakland, California, EE.UU.

9 de septiembre – vs. Corea del Sur (Amistoso) Nashville, Tennessee, EE.UU.

15 de noviembre – vs. Uruguay (Amistoso) Estadio TSM Corona, Torreón, Coahuila *por confirmar*

18 de noviembre – vs. Paraguay (Amistoso) Alamodome, San Antonio *por confirmar*