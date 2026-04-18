Se viene limpia en el Real Madrid: los 5 nombres que ya están en la puerta de salida

El Real Madrid se acerca a un cierre de temporada que no estaba en el guion.

Sin títulos importantes en la vitrina y eliminado en momentos clave, el club ya empieza a mover piezas pensando en lo que viene. No se trata solo de cambiar en el banquillo. También hay decisiones importantes que se están tomando dentro del vestidor.

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Los jugadores que perderían su lugar en el Real Madrid

La lista no es de nombres menores.

De acuerdo con lo que se maneja en España, hay al menos cinco nombres que tienen un pie fuera del club. Algunos terminan contrato y no serían renovados, mientras que otros están abiertos a escuchar ofertas.

David Alaba y Dani Carvajal encabezan ese grupo. Ambos finalizan vínculo y la intención sería no extender su etapa en el equipo.

A ellos se suma Dani Ceballos, quien aparece como transferible, con interés desde otros clubes europeos. En un plano distinto, Gonzalo García y Franco Mastantuono también entrarían en planes de salida, ya sea en venta o cesión.

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Una temporada que cambió el rumbo del proyecto

El contexto explica las decisiones. El equipo arrancó el curso con expectativas altas, pero los resultados no acompañaron. La eliminación en Champions, la caída en Copa y la distancia con el Barcelona en el torneo de liga terminaron con la paciencia de Florentino Pérez, presidente del club.

El cambio en el banquillo tampoco logró revertir la situación.

Sin embargo, no todo está definido. Hay futbolistas cuyo futuro todavía depende de lo que ocurra en el mercado. Antonio Rüdiger, por ejemplo, termina contrato, pero el club tiene la intención de renovarlo. En cambio, Eduardo Camavinga podría salir si llega una oferta que convenza.

Los refuerzos que busca el Real Madrid

Mientras algunos salen, otros regresan. Endrick volvería tras su cesión, mientras que Nico Paz podría ser recomprado después de su temporada en Italia. La idea es clara: renovar el grupo sin perder talento joven.

El Madrid ya piensa en el siguiente torneo. Y para eso, necesita tomar decisiones incómodas. Salidas importantes, cambios de rol y una reconfiguración que no suele ser habitual en el club.