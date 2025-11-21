OFICIAL: Partidos de REPECHAJE al Mundial 2026 a disputarse en el Estadio Akron de Guadalajara

El Mundial del 2026 está a solo seis meses de suceder, cuando ruede el balón en el Estadio Azteca el 11 de junio con la aparición de México ante un rival por definirse en el sorteo del 5 de dicembre, pero antes de toda la acción mundialista, se celebrará en suelo mexicano el repechaje intercontinental con seis selecciones, teniendo como sedes el Estadio de las Chivas y el Estadio de Rayados de Monterrey. En la casa del Rebaño estarán Nueva Caledonia, Jamaica y El Congo.

El jueves 20 de noviembre se celebró el sorteo de este torneo especial que convoca a selecciones de cinco confederaciones, a excepción de UEFA que tiene su repechaje aparte. En México, entonces los partidos que se disputarán son los siguientes:



Nueva Caledonia vs Jamaica | El Ganador enfrentará a República del Congo

Bolivia vs Surinam | El ganador enfrentará a Irak

¿Qué partidos sucederán en el Estadio Akron de las Chivas?

En esta cancha tendrá lugar el partido de Nueva Caledonia en contra del cuadro de Jamaica y el ganador de ese cotejo medirá fuerzas en la Final ante República Democrática del Congo.

El formato señalado por FIFA para este repechaje, son dos semifinales, en donde cuatro equipos se enfrentan para luego verse las caras ante los otros que están previamente ubicados en la Final.

El motivo de esa ubicación, es el lugar que ocupan en el ranking de la FIFA destacando que Irak y República del Congo son los mejores ubicados, de ahí que el lugar global calificado por FIFA tome una mucho mayor relevancia.

Además en Monterrey, se celebrará el juego de Bolivia en contra de Surinam y después en la que es considerada una Final y la que da ese boleto a la Copa del Mundo, el partido del ganador ante la Selección de Irak que avanza directo a esta instancia.