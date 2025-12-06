OFICIAL: Los partidos que se jugarán en el Estadio Guadalajara durante la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

¡Arriba la Perla Tapatía! Este sábado 6 de diciembre quedaron definidos de manera oficial los partidos de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se jugarán en el Estadio Guadalajara en la capital de Jalisco, dejando grandes y emocionantes encuentros para todas las personas que acudan al recinto que es casa de las Chivas Rayadas.

Uno de los grandes atractivos para las y los tapatíos es que podrán disfrutar un partido de la Selección Mexicana en la Ciudad de las Rosas, pues México se estará enfrentando a su similar de Corea del Sur, selección que cuenta con grandes figuras como Son Heung-Min, quien incluso ya sabe lo que es anotarle al conjunto Tricolor en una Copa del Mundo.

Los partidos de la Fase de Grupos que se jugarán en el Estadio Guadalajara en la Copa Mundial de la FIFA 2026



Corea del Sur vs Repechaje Dinamarca vs Macedona / República Checa vs Irlanda - jueves 11 de junio - 8:00 pm tiempo del centro de México

- jueves 11 de junio - 8:00 pm tiempo del centro de México México vs Corea del Sur - jueves 18 de junio - 7:00 pm tiempo del centro de México

- jueves 18 de junio - 7:00 pm tiempo del centro de México Colombia vs Jamaica, República Democrática del Congo o Nueva Caledonia - martes 23 de junio 8:00 pm tiempo del centro de México

- martes 23 de junio 8:00 pm tiempo del centro de México Uruguay vs España - viernes 26 de junio - 6:00 pm tiempo del centro de México

Antecedentes de la Selección Mexicana ante Corea del Sur y Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA

En su historia, México se ha enfrentado en dos ocasiones a Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA con balance positivo y en una ocasión a Sudáfrica en donde el equipo de Javier Aguirre sumó un punto.

Así le ha ido a México vs Corea del Sur y Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA:



Francia 1998: México 3-1 Corea del Sur

Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México

Rusia 2018: México 2-1 Corea del Sur

¿Cuándo comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el próximo jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio CDMX, ya con horario confirmado , convirtiendo a este mítico recinto el primero en albergar tres veces la inauguración de esta justa mundialista.

Cabe mencionar que además de la Copa Mundial, sedes como Guadalajara y Monterrey albergarán los Repechajes Intercontinentales que también nos dejarán grandes enfrentamientos.