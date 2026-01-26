Su equipo lo despreció y ahora la rompe con otro gigante de Europa

En el Real Madrid, Endrick había sido rezagado a la banca por Carlo Ancelotti y Xabi Alonso y su capacidad goleadora había sido limitada; sin embargo, en cuanto salió del conjunto Merengue ha explotado de inmediato demostrando su capacidad goleadora en apenas tres partidos.

Endrick explota con el Lyon, tras haber sido despreciado por el Real Madrid

A Endrick solo le han bastado tres partidos para explotar con el Olympique Lyonnais y este domingo 25 de enero incluso ha convertido tres goles en el partido de la Ligue 1 ante el Metz.

En tres partidos con el Lyon, el juvenil brasileño de 19 año ha convertido cuatro goles y contribuido con una asistencia, contando compromisos de la Ligue 1 y de la Copa de Francia, dejando claro que en el Real Madrid no lo habían dejado demostrar su potencial ante la sombra de gigantes consolidados como Jude Belligham y Kylian Mbappé.

Endrick llegó al Real Madrid en el verano del 2024 procedente del Palmeiras con 18 años cumplidos; sin embargo, a pesar de ser una de las mayores promesas de Brasil, tuvo que ganarse el derecho de piso y la poca confianza de los entrenadores que le dieron escasos minutos en el campo.

Con el conjunto Merengue apenas y pudo disputar 40 partidos en su año y medio de estancia entre compromisos de UEFA Champions League. Copa del Rey y LaLiga, en los que convirtió siete goles.

Sin embargo, en menos de un mes de estancia en Lyon está por igualar esa marca ya que en tres compromisos ha marcado cuatro anotaciones que han dejado claro que el talento siempre estuvo presente, solo era cuestión de que le permitieran demostrarlo.

