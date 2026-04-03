Real Madrid pierde 12-2 vs el Barcelona y su DT reconoce inferioridad en plantilla: “10 de las mejores 20 futbolistas del mundo ya juegan para Barcelona”

El conjunto del Real Madrid terminó perdiendo 12-2 en el marcador global ante el Barcelona en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League Femenil y su entrenador reconoció en rueda de prensa la inferioridad del plantel.

En el juego de ida, el conjunto culé tomó una ventaja destacada al ganar 6-2 en el Estadio Alfredo Di Stéfano con goles de Alexis Putellas, Vicky López, Irene Paredes, Esmee Brugts, doblete Ewa Pajor y doblete de Linda Caicedo.

Para la vuelta, el marcado terminó 6-0 a favor del Barcelona con goles de Alexia Putellas, Irene Paredes, Ewa Pajor, Esmee Brugts

y doblete de Caroline Graham.

VICTÒRIA I A SEMIS! 🤩 pic.twitter.com/El8Dpp4GVe — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) April 2, 2026

Pau Quesada elogia al Barcelona

Pau Quesada llenó de elogios al equipo culé luego de la serie de Cuartos de Final al asegurar que 10 de las mejores 20 futbolistas del mundo juegan en Barcelona.

"Vas al mercado y te encuentras muchas dificultades. Porque hay una liga inglesa que parece que está antes que nadie para firmar a los mejores talentos y posiblemente de las 20 mejores jugadoras del mundo 10 están en el Barça. Entonces, el margen que tienes tú para fichar a jugadoras mejores que las que tiene el Barça, por mucho dinero que me des, me va a costar encontrar una delantera mejor que Ewa Pajor, igual que encontrar una lateral derecho mejor que Ona Batlle".

Así se van a jugar las Semifinales

Los equipos que lograron avanzar a las semifinales de la UEFA Women's Champions League 2025/26 son:



FC Barcelona (España)

Bayern Múnich (Alemania)

Arsenal (Inglaterra)

OL Lyonnes (Francia)

Los enfrentamientos que tendrán en las semifinales son:



Bayern Múnich vs FC Barcelona

Arsenal vs OL Lyonnes

Las fechas apróximadas de los encuentros de las Semifinales serán el juego de ida del 25 y/o 26 de abril de 2026 y la vuelta sería el 2 y/o 3 de mayo de 2026.