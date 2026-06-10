Su familia huyó a Suecia cuando era niño, se formó en el fútbol nórdico y hoy representa a Irak en el Mundial 2026

La locura con Irak comenzó hace unos meses, cuando gracias al repechaje internacional, se metieron a una Copa Mundial de Futbol tras 4 décadas viendo la justa por televisión. Por eso, las historias de vida de cada uno de los protagonistas valen un momento de tu tiempo. En este caso Rebin Sulaka está viviendo el sueño mundialista tras salir del lugar de la herencia familiar por problemáticas sociales-políticas.

Dr. García, Todo un Rock Star | El Fut Según Alexa | Los Protagonistas

¿Quién es Rebin Sulaka, mundialista por Irak?

Con 34 años se entiende que Rebin Sulaka no es un hombre joven que inicia sus trayectos dentro del mundo profesional futbolístico. Sin embargo, para él y para muchos de los aficionados de la selección de Irak, su vida ya vivió lo más valioso que pudiera imaginar a nivel selección nacional. Pero todo esto tras una historia donde Suecia también fue opción para representarla en algún punto… si se hubiera dado la oportunidad.

El niño de padres iraquíes que huyeron de su país vivió una vida totalmente distinta a la que experimentaron otros tantos miles de niños. Su formación como hombre y profesional se concretaron en un contexto europeo. Suecia le vio crecer y también le vio elegir por Irak desde el 2015, cuando iniciaron sus aventuras con el seleccionado nacional.

Hoy el jugador del Port FC de la Liga de Tailandia sabe que cada doloroso proceso infructuoso, hoy valió la pena. Formando parte de las experiencias llenas de derrota en Rusia 2018 y Qatar 2022, Sulaka ahora quiere hacer historia como parte del equipo que representará a su país por segunda vez en toda la historia de los Mundiales.

¿Por qué Irak y Rebin Sulaka tienen una relación especial con México?

El hombre nacido en Ankawa, Erbil… lleva más de una década con la selección iraquí, donde participó en 53 oportunidades, acumulando cerca de 4168 minutos. Aunque hay dudas de si será titular en el debut de Irak ante Noruega el martes 16 de junio, la esperanza de jugar un Mundial nunca se pierde.

En ese sentido, esta nación tendrá siempre un vínculo importante con México, recordando que los dos Mundiales donde jugaron tuvieron al suelo azteca como protagonista. Incluso, fue en el Estadio BBVA donde consiguieron su histórico pase a esta Copa Mundial de la FIFA 2026… derrotando 2-1 a Bolivia.