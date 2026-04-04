¡Cómo héroes! Irak recibe en grande a su selección tras conseguir el boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección de Irak regresará a una Copa Mundial de la FIFA TM tras 40 años y sus aficionados celebraron en grande la hazaña de conseguir el boleto a través del Repechaje Intercontinental tras vencer a Bolivia.

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Así recibió Irak a su selección tras conseguir el boleto al Mundial 2026

La única participación de Irak en Copas Mundiales data de México 86 y tras 40 años volverán a la justa mundialista, por lo que los jugadores de la selección fueron recibidos como auténticos héroes a su arribo a Bagdad.

Las calles de la capital iraquí se llenaron de aficionados que buscaban estar cerca de los jugadores, quienes desfilaron en un autobús descapotable, algunos de ellos con los sombreros que les regalaron los mexicanos que los apoyaron en el Repechaje Intercontinental disputado en el Estadio Monterrey.

El gobierno de Irak, por su parte, reconoció la gesta de los seleccionados otorgando pasaportes diplomáticos a los jugadores, además de sellos postales, además de viviendas "especialmente diseñadas en conmemoración por el logro futbolístico".

Los homenajes no terminarán ahí ya que se tiene contenplado "componer una canción nacional especial con la participación de un grupo de artistas, cuyo título refleje este logro", adelantó el Consejo de Ministros.

En Bagdad, las celebraciones por el pase a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM se han extendido desde las primeras horas del miércoles cuando la Selección Irakí consiguió su boleto tras vencer a Bolivia.

Selección de Irak agradece a México por su hospitalidad

La afición mexicana se decantó por apoyar a Irak en el Repechaje Intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y mostró su hospitalidad para con los jugadores de los Leones de Mesopotamia que devolvieron las atenciones.

A través de sus redes sociales, la Selección de Irak agradeció por la calidez local, mientras que varios jugadores presumieron en sus cuentas oficiales camisetas mexicanas, sombreros y máscaras de lucha libre que los aficionados aztecas obsequiaron durante su estancia en Monterrey.

"Gracias a México por la cálida hospitalidad y los momentos inolvidables. Una tierra que abrazó nuestro sueño y desde aquí comenzó el camino hacia la gloria", compartieron los Leones de Mesopotamia en sus redes sociales.

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