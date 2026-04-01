Irak 0-0 Bolivia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del repechaje intercontinental para calificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, marcador online

Alineación de Irak vs Bolivia

Alineación de Irak

Portero: Basil

Defensas: Ali, Tahseen, Hashim y Doski

Mediocampistas: Bayesh, Amin, Al Amari y Sher

Delanteros: Al Hamadi y Hussein

Alineación de Bolivia

Portero: Viscarra

Defensas: Medina, Haquín, Morales y Fernández

Mediocampistas: Villamil, Panigua, Vaca y Matheus

Delanteros: Fernández y Godoy

Este martes 31 de marzo del 2026, se definen los últimos boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el último en juego se lo disputan Irak vs Bolivia en el Estadio Monterrey.

El encuentro arranca en punto de las 21 horas tiempo del centro de México, un partido en el que se espera que los dos equipos dejen todo en el terreno de juego.

Bolivia llega de vencer 2-1 a Surinam para poder avanzar ante Irak, por lo que llegan con mayor ritmo de juego pero con un desgaste considerable.