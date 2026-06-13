RECHAZÓ a la Selección Mexicana por jugar con USA y fue IGNORADO en el debut de Mundial 2026

Estados Unidos arrancó su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una victoria contundente sobre Paraguay en el Estadio de Los Ángeles. El combinado de las barras y de las estrellas se impuso 4-1 con un doblete de Folarin Balogun, una anotación de Gio Reyna y un gol en propia puerta de Damián Bobadilla mientras que los sudamericanos descontaron vía Mauricio. Sin embargo, un jugador que rechazó a la Selección Mexicana no vio acción en el debut de USA y vio todo el juego desde la banca.

Alejandro Zendejas, futbolista que representó alguna vez al combinado azteca, pasó todo el juego en la banca de Estados Unidos y no fue considerado para entrar al juego. Mauricio Pochettino, el estratega del USMNT, eligió a Sebastian Berhalter como primer cambio, en lugar de Christian Pulisic al medio tiempo. Después, al 72’, el entrenador argentino decidió reemplazar a Balogun y a Sergiño Dest con Tim Weah y Ricardo Pepi.

Estados Unidos utilizó otra ventana de cambios al 82’, pero Zendejas se quedó relegado. Malik Tillman salió de la cancha y su lugar fue ocupado por Giovanni Reyna. Al final, el árbitro decidió agregar siete minutos más, pero la alineación no fue modificada más.

Together as Won. pic.twitter.com/znRymjr7IX — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 13, 2026

¿Alejandro Zendejas puede jugar con la Selección Mexicana?

Alejandro Zendejas jugó cuatro partidos con la Selección Mexicana, dos con la mayor y dos con la Sub-23. Sin embargo, desde enero de 2023 decidió dejar de representar al combinado azteca para enfundarse en el uniforme de los Estados Unidos.

El futbolista de las Águilas del América hizo el One-Time Switch que pide la FIFA para cambiar de afiliación nacional en 2022 luego de que México no lo incluyó en la lista para la Copa del Mundo disputada en Qatar. Desde entonces el nacido en Ciudad de Juárez ha disputado una Copa Oro, una Nations League y varios partidos amistosos.

En total, el extremo derecho ha jugado 14 partidos con el USMNT en los que ha estado activo durante 609 minutos. Durante ese lapso ha generado dos goles con una asistencia y se ha llevado tres tarjetas amarillas. Ahora solo queda esperar a que tenga actividad contra Turquía y contra Australia.

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