Estados Unidos 4-1 Paraguay: Sinfonía de las Barras y las Estrellas en Los Angeles ante los sudamericanos; resumen, goles y mejores momentos

Llegó el día para los Estados Unidos, uno de los anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entró en acción y lo hizo de manera contundente ante la Selección de Paraguay. Duelo entre Concacaf y Conmebol que se llevó el cuadro norteamericano en Los Angeles, California con un 4-1 en el SoFi Stadium gracias en gran parte a extraordinarias actuaciones de los ofensivos Folarin Balogun y Christian Pulisic.

Con este resultado, los pupilos de Mauricio Pochettino llegan a las tres unidades y dan un golpe sobre la mesa en el sector D del Mundial 2026. Por otro lado, el cuadro paraguayo tendrá que ir con todo frente a Turquía para seguir vivo en el torneo internacional y no complicarse aún más el pase a los 16 avos de final.

¿Cómo le fue a los anfitriones?

La Selección Mexicana de Fútbol cumplió con los pronósticos y derrotó de manera cómoda a Sudáfrica en el partido inaugural que se llevó a cabo en el Estadio Ciudad de México. Por su parte, la Selección de Canadá rescató el empate ante su similar de Bosnia y consiguió su primer punto en una Copa Mundial de la FIFA 2026. Será cuestión de tiempo si el invicto se mantiene o los Estados Unidos caen ante Paraguay en su debut en la justa mundialista de este año.

Horario del partido entre Estados Unidos y Paraguay de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM

El encuentro entre Estados Unidos y Paraguay correspondiente al Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, comenzará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Este partido se disputará en el Estadio Los Angeles, en Los Angeles, California y será el debut mundialista de la última selección anfitriona que falta en debutar.

Partido de USA vs Paraguay lo podrás ver en vivo por Azteca Deportes

Este partido entre la Selección de fútbol de Estados Unidos y la Selección de fútbol de Paraguay será uno de los 32 partidos que podrás ver totalmente gratis y en vivo gracias a la señal de Azteca. En televisión estará disponible por Azteca 7, mientras que por internet será en el siguiente enlace: Estados Unidos vs. Paraguay: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY viernes 12 de junio, partido del Grupo D del Mundial 2026 por streaming, link libre y en directo en directo por Azteca Deportes