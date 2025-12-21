El récord de Cruz Azul en la Liga BBVA MX que ningún rival logró igualar

El Apertura 2025 no fue un torneo sencillo para Cruz Azul . Tras conquistar la Concachampions, la llegada de Nicolás Larcamón elevó aún más las expectativas dentro y fuera de La Noria. Sin embargo, el funcionamiento del plantel no terminó de convencer y el equipo fue duramente cuestionado por la afición cuando quedó eliminado en la liguilla.

RESUMEN: Toluca 2(9) - 1(8) Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

Las críticas se intensificaron porque la directiva decidió no renovar a Vicente Sánchez pese al título internacional. En ese contexto, Larcamón tampoco logró lo esperado, pero contó con el respaldo institucional de Iván Alonso y la dirigencia. Todo apuntó a que el entrenador argentino siguiera con el proceso.

El récord que distingue a Cruz Azul de otros equipos de la Liga BBVA MX

Cruz Azul consiguió un registro que ningún otro equipo de la Liga BBVA MX pudo igualar en el campeonato. La Máquina apenas perdió 2 partidos en 21 encuentros disputados, convirtiéndose en el conjunto con menos derrotas de todo el torneo.

El dato toma mayor relevancia al compararlo con sus principales competidores: Tigres terminó con 3 caídas y Toluca acumuló 4 derrotas. Aunque el rendimiento no siempre fue convincente, el equipo mostró una solidez defensiva y una regularidad que lo mantuvo siempre en la parte alta de la tabla.

La polémica tras la eliminación de Cruz Azul

El gran problema para Cruz Azul fue la cantidad de puntos dejados en el camino ante rivales de menor jerarquía, situación que terminó relegándolo a la tercera posición general. Empates y tropiezos frente a equipos como Necaxa o Querétaro pesaron tanto como las decisiones de Larcamón tras la derrota ante Pumas.

Luego de la eliminación frente a Tigres, el técnico de 41 años encendió la polémica con declaraciones que fueron interpretadas como excusas por parte de la afición. Según el portal Bolavip, el entrenador afirmó: "No me olvido de la fecha 17 donde nos fracturan a Kevin, en ese mismo partido nos quitan el liderato y hoy con este resultado hubiéramos pasado a la final".

Sus palabras generaron malestar, sobre todo porque en la serie decisiva optó por dejar en la banca a referentes como José Paradela y Charly Rodríguez, decisiones que aún hoy siguen siendo motivo de debate entre los seguidores de la afición celeste.