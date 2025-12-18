Lista COMPLETA de las posibles bajas de Chivas para el Clausura 2026: adiós a estos jugadores
Además de las salidas de Chicharito Hernández y Cade Cowell, el Guadalajara podría sufrir hasta cuatro bajas más en el próximo mercado de pases
A pesar de haber levantado el nivel durante el último tramo del Apertura 2025, las Chivas se encuentran en pleno plan de reestructuración de cara al Clausura 2026. Si bien es cierto que cerró las contrataciones de Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín , este último regresando desde Puebla, Gabriel Milito ordenó una limpia dentro de la plantilla y podría haber cuatro nuevas bajas en el conjunto rojiblanco.
Las posibles bajas que podría sufrir Chivas en 2026
Isaác Brizuela
El ‘Cone’ Brizuela, delantero de 35 años de edad, no se presentó a la pretemporada con Chivas y todo parece indicar que saldrá de la institución. Su contrato expira el 31 de diciembre y el entrenador argentino le comentó que no será tenido en cuenta de cara al Clausura 2026 . La intención del jugador es continuar jugando al futbol, por lo que buscaría un nuevo equipo en este libro de pases.
Alan Pulido
El delantero comenzó el Apertura 2025 como titular, pero su bajo rendimiento provocó que Milito apostara por Armando González como única punta. ‘Hormiga’ se convirtió en campeón de goleo y Alan Pulido jamás regresó al once titular. Tampoco viajó hacia la Isla de Navidad para comenzar con la pretemporada en Chivas, por lo que su salida está más cerca que nunca.
Alan Mozo
Si bien era una fija en el lateral derecho del Guadalajara, las lesiones le jugaron una mala pasada y la competencia interna terminaron de acabar con su hegemonía en la defensa. Alan Mozo tampoco es del gusto futbolístico de Milito, por lo que fue colocado en la lista de transferibles. Tampoco viajó con el resto de la plantilla para iniciar la pretemporada.
Erick Gutiérrez
El mediocampista no entra en los planes de Milito a pesar de tener experiencia europea y dentro del futbol mexicano. En su caso, sí se realizó los exámenes médicos correspondientes para comenzar con la pretemporada, pero el entrenador argentino pidió que no viaje, ya que no será tenido en cuenta. San Diego FC de la MLS mostró interés en su fichaje.
Las bajas confirmadas de Chivas para el Clausura 2026
Hasta la fecha, Chivas ya cuenta con dos bajas confirmadas para afrontar el próximo torneo:
- La primera de ella es ‘Chicharito’ Hernández, quien no renovó su contrato luego de su fatídico penal fallado ante Cruz Azul en el Apertura 2025.
- La segunda baja del Guadalajara es Cade Cowell, delantero que marcó ante La Máquina en los cuartos de final de la Liga BBVA MX. El delantero mexicoamericano fue prestado al New York Red Bulls y tendrá una nueva etapa en la MLS.