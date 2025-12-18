Lista COMPLETA de las posibles bajas de Chivas para el Clausura 2026: adiós a estos jugadores

A pesar de haber levantado el nivel durante el último tramo del Apertura 2025, las Chivas se encuentran en pleno plan de reestructuración de cara al Clausura 2026. Si bien es cierto que cerró las contrataciones de Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín , este último regresando desde Puebla, Gabriel Milito ordenó una limpia dentro de la plantilla y podría haber cuatro nuevas bajas en el conjunto rojiblanco.

Las posibles bajas que podría sufrir Chivas en 2026

Isaác Brizuela

El ‘Cone’ Brizuela, delantero de 35 años de edad, no se presentó a la pretemporada con Chivas y todo parece indicar que saldrá de la institución. Su contrato expira el 31 de diciembre y el entrenador argentino le comentó que no será tenido en cuenta de cara al Clausura 2026 . La intención del jugador es continuar jugando al futbol, por lo que buscaría un nuevo equipo en este libro de pases.

Isaác Brizuela tendría las oras contadas en Chivas, después de Gabriel Milito no lo considerara en la pretemporada|@brizuela27_cone

Alan Pulido

El delantero comenzó el Apertura 2025 como titular, pero su bajo rendimiento provocó que Milito apostara por Armando González como única punta. ‘Hormiga’ se convirtió en campeón de goleo y Alan Pulido jamás regresó al once titular. Tampoco viajó hacia la Isla de Navidad para comenzar con la pretemporada en Chivas, por lo que su salida está más cerca que nunca.

Alan Pulido|@alan_pulido17

TE PUEDE INTERESAR:



Alan Mozo

Si bien era una fija en el lateral derecho del Guadalajara, las lesiones le jugaron una mala pasada y la competencia interna terminaron de acabar con su hegemonía en la defensa. Alan Mozo tampoco es del gusto futbolístico de Milito, por lo que fue colocado en la lista de transferibles. Tampoco viajó con el resto de la plantilla para iniciar la pretemporada.

|Instagram Alan Mozo / @alan_mozo

Erick Gutiérrez

El mediocampista no entra en los planes de Milito a pesar de tener experiencia europea y dentro del futbol mexicano. En su caso, sí se realizó los exámenes médicos correspondientes para comenzar con la pretemporada, pero el entrenador argentino pidió que no viaje, ya que no será tenido en cuenta. San Diego FC de la MLS mostró interés en su fichaje.

Erick Gutierrez of Guadalajara during the game Guadalajara vs Sporting Kansas City, corresponding to the group stage of the Leagues Cup 2023, at Childrens Mercy Park Stadium, on July 31 2023.



Erick Gutierrez de Guadalajara durante el partido Guadalajara vs Sporting Kansas City, correspondiente a la fase de grupos de la Leagues Cup 2023, en el Estadio Childrens Mercy Park, el 31 de Julio de 2023.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Las bajas confirmadas de Chivas para el Clausura 2026

Hasta la fecha, Chivas ya cuenta con dos bajas confirmadas para afrontar el próximo torneo:

