¡HISTÓRICO! El récord al que llegaría Edson Álvarez si juega en el México vs Sudáfrica durante el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está por escribir grandes historias. En primera instancia, será la tercera ocasión en la que la capital del país reciba un partido inaugural en el Estadio Ciudad de México luego de las ediciones de 1970 y 1986. Ahora, la Selección Mexicana recibe a Sudáfrica para poner en marcha la competencia en sede compartida con Estados Unidos y Canadá.

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Dirigidos por Javier Aguirre, en la convocatoria de 26 jugadores para disputar el certamen se encuentra Edson Álvarez, quien podría alcanzar la marca de 100 partidos vistiendo la camiseta de la Selección Mexicana cuando vea actividad durante la presente edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, es decir, si suma minutos ante Sudáfrica, el zaguero que milita en el Fenerbahçe cumplirá el centenar de juegos siendo una ocasión especial recibiendo el torneo más importante de futbol en casa.

Y es que a lo largo de su carrera, Edson Álvarez tiene un registro de 99 compromisos con la Selección Mayor. Son 38 juegos amistosos, 28 de Copa Oro, 14 de la Liga de Naciones de Concacaf, uno de Copa América, 12 encuentros corresponden a Clasificatorias y ha jugado 6 partidos en la Copa Mundial de la FIFA™ contemplando las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022.

La Ceremonia de Inauguración, así como el partido de México vs Sudáfrica lo vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 10:30, tiempo de la CDMX.