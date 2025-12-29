BOMBAZO: otro crack del mundo se sumaría al Inter Miami de Lionel Messi

Desde la llegada de Lionel Messi a Estados Unidos, Inter Miami se ha convertido en uno de los equipos más fuertes de la MLS. Actualmente, son los vigentes campeones de la liga y buscarán dominar el futbol de Concacaf durante la próxima temporada, donde incluso podrían enfrentarse al Club América en la Concachampions 2026 . Para recibir este torneo, el equipo de Florida estaría planeando realizar un fichaje de talla mundial proveniente desde España.

Giovani Lo Celso está cerca de ser nuevo jugador de Inter Miami

Reportes internacionales aseguran que Giovani Lo Celso, mediocampista ofensivo de 29 años, estaría muy cerca de llegar a Inter Miami en el próximo mercado de pases. Mauricio Pellegrini, su entrenador en el Real Betis, habría dado el visto bueno para que su salida sea efectiva y todos los cañones apuntan a que el jugador de la selección de Argentina dejará el futbol español en los próximos días. Cabe destacar que Las Garzas revelaron sus partidos de pretemporada .

Giovani Lo Celso se sumaría a Inter Miami|Crédito: @locelsogiovani / IG

La información dice que las negociaciones entre los clubes y el representante del jugador están muy avanzadas y, según trascendió, la intervención directa de Messi habría sido determinante para inclinar la decisión. Los reportes mencionan que Lo Celso habría acordado un contrato por dos temporadas con el Inter Miami, con la opción de extender su vínculo por un año más si ambas partes lo desean.

El dinero que Inter Miami pagaría por Lo Celso

El fichaje de Lo Celso por Las Garzas parece estar encaminado y solo faltaría que los clubes lleguen a un acuerdo final desde lo económico. El Betis solicitaría poco más de 5 millones de dólares para dejar ir al futbolista argentino, monto que los estadounidenses deben poner sobre la mesa para efectuar el fichaje. En caso de concretarse, el rosarino se sumaría a Messi y a Rodrigo De Paul, ambos compañeros en la selección de Argentina.

Así llegaría Lo Celso a Inter Miami ¿en buena forma?

Durante el último tiempo, Lo Celso perdió protagonismo en el Betis. Precisamente, desde el mes de noviembre dejó de ser una pieza prioritaria para Pellegrini. A los problemas físicos, se le sumó la pérdida de la titularidad y durante toda la temporada acumuló 1,203 minutos jugados, mayormente en apariciones esporádicas. Desde su entorno creen que llegar a Inter Miami podría ayudarle a recuperar continuidad y ritmo competitivo con la mira puesta en la Copa Mundial de la FIFA.