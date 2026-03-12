Esto cuesta el regalo de lujo de Jake Paul a su prometida Jutta Leerdam

El youtuber Jake Paul, ha sorprendido al mundo entero con el gran detalle que tuvo con su prometida, la joven atleta Jutta Leerdam, quien hace poco logró ganar dos medallas olímpicas en los pasados Juegos de Invierno en Italia.

Por ese motivo, el youtuber sorprendió a su pareja con un regalo impactante, nos referimos a una camioneta de lujo. De acuerdo con el diario alemán Bild, la unidad en cuestión tendría un valor cercano a los 500 mil euros.

¿Cómo es la camioneta de Jutta Leerdam?

Según el diario mencionado, la camioneta es de una marca de lujo alemana, una edición especial con acabado en pintura de bronce, la SUV es una de las más caras que maneja la reconocida empresa automotriz. Al momento de compartir en redes sociales el detalle que tuvo con su novia, el también boxeador amateur, publicó el siguiente mensaje:

Solo lo mejor para mi reina. Ella trabajó duro por el oro y la plata, así que le compré una vagón de bronce

La patinadora neerlandesa logró ganar una medalla de oro en mil metros y otra de plata en los 500 metros, aunque en los últimos días se ha hablado sobre la posibilidad de que Jutta Leerdam se retire del patinaje, esto porque podría tener planes de comenzar una familia con Jake Paul.

También se ha revelado que el estadounidense, podría regresar a los cuadriláteros hasta finales del 2026 o principios del 2027, luego de someterse a una segunda operación de mandíbula, tras ser derrotado por Anthony Joshua en diciembre del año pasado.

