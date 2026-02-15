Triunfó en el América y ahora presume su negocio de tortas

El futbol suele regalar historias de gloria dentro de la cancha, pero también relatos de reinvención fuera de ella. Uno de los casos más llamativos es el de Reinaldo Navia: exdelantero chileno de América que dejó huella en la Liga MX y hoy sorprende por su faceta empresarial, alejado de los reflectores deportivos.

Navia pasó por clubes como Monarcas Morelia, América y Rayados de Monterrey y logró consolidarse como un personaje recordado del futbol nacional. Tras su retiro, encontró un nuevo éxito con su negocio de tortas ahogadas llamado El Crack. Este emprendimiento se ha vuelto popular y demuestra cómo algunos exfutbolistas han sabido capitalizar su nombre y experiencia en otros rubros.

El gol histórico de Navia que marcó su paso por América en la Liga MX

Después de una brillante etapa con Monarcas Morelia, Reinaldo Navia llegó al Club América con grandes expectativas. Pero su paso por el conjunto azulcrema estuvo marcado por claroscuros debido a una grave lesión que lo dejó fuera del Apertura 2004 y de todo el Clausura 2005.

A pesar de ello, el chileno fue parte del plantel campeón de liga en 2005. Este título que se sumó a su palmarés aunque no haya disputado minutos en ese torneo. Pero antes de su lesión, Navia protagonizó uno de los momentos más icónicos en la historia reciente del Clásico Nacional.

En el Clausura 2004, el delantero marcó un espectacular gol de chilena frente a Chivas, dejando sin opciones al entonces arquero Alfredo Talavera. Ese tanto definió el partido 1-0 a favor del América y quedó grabado en la memoria de la afición como el instante más recordado del chileno con la camiseta de las Águilas.

El paso por Rayados y la presión que frenó su carrera

Tras su etapa en América, Navia llegó a Rayados de Monterrey en una cesión con opción a compra, con la difícil misión de suplir a un ídolo del club: Guillermo Franco. La presión fue tal que el propio jugador reconoció que afectó su rendimiento dentro del campo.

Su relación con el club regiomontano terminó de forma abrupta cuando fue enviado a entrenar con la filial luego no poder viajar a un amistoso en Estados Unidos. Al negarse a reportar con las fuerzas básicas, la directiva (encabezada por Jorge Urdiales) decidió apartarlo definitivamente del equipo.

Así concluyó una etapa complicada en su carrera, que contrastó con el éxito que hoy presume lejos del futbol, al frente de su negocio de tortas ahogadas, demostrando que la vida después del retiro también puede traer triunfos. El negocio se encuentra en Zapopan y es todo un éxito.