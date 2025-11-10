Renata Zarazúa conquista Austin y confirma su gran año 2025

La tenista mexicana Renata Zarazúa volvió a poner en alto el nombre de México al consagrarse campeona del WTA 125 de Austin 2025, tras vencer a la canadiense Marina Stakusic con parciales de 6-4, 3-6 y 6-3. Este nuevo título confirma el excelente momento que vive la jalisciense, quien se ha convertido en una de las deportistas latinas más destacadas del circuito profesional.

Renata Zarazúa, orgullo mexicano: campeona del WTA 125 de Austin

Desde el primer set, Zarazúa mostró solidez y control, imponiendo su ritmo con un servicio firme y precisión en los golpes. Aunque Stakusic reaccionó en el segundo parcial, la mexicana supo mantener la calma para cerrar el encuentro en el tercer set, asegurando así el campeonato en territorio estadounidense.

Con este triunfo, Renata se consolida como una de las figuras más consistentes del tenis latinoamericano, acumulando triunfos que la acercan a la élite del ranking de la WTA, donde actualmente se ubica en el puesto número 70.

Un 2025 histórico para el tenis mexicano y para Zarazúa

El 2025 ha sido un año inolvidable para Renata Zarazúa. Además del título en Austin, la mexicana ya había ganado el W100 de Macon, Georgia, y alcanzado la final del W100 de Madrid, resultados que le han permitido sumar puntos valiosos y más de $883,000 dólares en premios.

Zarazúa también sorprendió en el US Open, donde derrotó en primera ronda a Madison Keys, entonces número seis del mundo, una de las victorias más destacadas de su carrera. Ahora, su siguiente reto será liderar al equipo mexicano en los playoffs de la Copa Billie Jean King, que se disputarán del 14 al 16 de noviembre en Monterrey, donde México enfrentará a Canadá y Dinamarca.

A sus 28 años, Renata Zarazúa no solo vive su mejor momento deportivo, sino que se ha convertido en símbolo de perseverancia, disciplina y orgullo nacional. Con cada torneo, la mexicana demuestra que el tenis latino tiene una nueva embajadora dispuesta a seguir rompiendo barreras y a dejar huella en el deporte mundial.