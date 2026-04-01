Renata Zarazúa elimina a Sloane Stephens y avanza en el Open de Estados Unidos
La tenista mexicana sorprendió a todos con su victoria ante Sloane Stephens, demostrando la madurez que ha logrado.
La tenista mexicana, Renata Zarazúa se encuentra viviendo un gran momento en su carrera, ahora ha logrado un gran triunfo para el tenis mexicano, luego de imponerse de forma contundente a Sloane Stephens, campeona del Grand Slam, en el Charlestón Open.
La joven fue completamente dominante en todo el partido, al lograr parciales de 6-2 y 6-0. Por su parte, Giuliana Olmos logró pasar a los cuartos de final en dobles junto a Miyu Kato, siendo un gran día para las tenistas mexicanas en el torneo WTA 500 de Charleston.
Así fue la gran actuación de Renata Zarazúa en Open de Estados Unidos
Renata Zarazúa demostró desde el primer momento que tenía todo lo necesario para imponer condiciones, mostrando un juego agresivo respondiendo desde el fondo de la cancha, sumado a una gran lectura de partido para poder mantener el ritmo y evitar la respuesta de su rival.
La mexicana estuvo concentrada todo el partido, sin dar oportunidad de que Sloane Stephens pudiera tomar su ritmo y poder meterse de lleno en el partido, con esto Renata Zarazúa, reafirmó el dominio que tiene sobre la estadounidense, pues a principios de año la venció en el WTA de Auckland.
¿Cuándo es el próximo partido de Renata Zarazúa?
El triunfo de Renata Zarazúa, significa un paso firme con el que demuestra que tiene lo necesario para competir con tenistas de élite, al tiempo que la coloca como una rival importante en el Open de Estados Unidos.
El próximo partido de la mexicana, será ante Hailey Baptiste, el miércoles 1 de abril, duelo que representa una nueva oportunidad para que Renata Zarazúa, siga demostrando el buen momento por el que pasa.