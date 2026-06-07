Selección Nacional firma a entrenador a cuatro días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Federación de Fútbol de Argelia concretó una de las decisiones más llamativas en el entorno internacional a escasos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los dirigentes argelinos le brindaron todo el apoyo al actual entrenador, Vladimir Petković y le renovaron el contrato hasta el 2028, de esta manera se aseguraron la continuidad del estratega pase lo que pase con su selección en la justa mundialista.

Argelia brindó todo su apoyo a su actual estratega de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™|X - @LesVerts



El anuncio oficial del nuevo vínculo contractual se difundió de manera masiva a través de los canales digitales especializados en el mercado de transferencias globales, como la cuenta Deadline Day Live en la red social X. La firma del documento legal extiende el mandato del estratega bosnio al frente del seleccionado verde hasta el año 2028. Vladimir, ha vuelto a poner a Argelia en los primeros planos tras ganar cuatro partidos en la AFCON y llevando al país de vuelta a una justa mundialista.

Los números de Petković en Argelia previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El entrenador de sesenta y dos años de edad asumió la conducción de la escuadra africana a principios del año 2024 tras un proceso de reestructuración interna y bajo su gestión, el combinado de los Zorros del Desierto logró asegurar su boleto al certamen ecuménico de forma anticipada. Esta renovación buscará dar tranquilidad a los futbolistas argelinos para que puedan concentrarse de lleno en lo futbolístico y poder ser la sorpresa en el torneo internacional.

Argelia competirá en el Grupo J junto a los representativos nacionales de Austria, Jordania y el campeón vigente, Argentina. Los dirigidos por Vladimir, estarán debutando en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el próximo martes 16/06 frente al conjunto albiceleste en Kansas, posteriormente jugarán con Jordania el 23/06 y culminarán su participación en Fase de Grupos enfrentando a Austria el 27/06.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ va por TV Azteca porque el canal se encargará de transmitir EN VIVO Y GRATIS 32 partidos del torneo, dentro de los cuales estarán todos los de la Selección Mexicana y además los mejores encuentros que ofrecerá el certamen.