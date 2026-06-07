Corea del Sur ya encontró un problema antes de enfrentar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El combinado nacional de Corea del Sur se va a estar midiendo ante México en duelo correspondiente a la segunda fecha de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Contemplando esta situación, el técnico del equipo, Hong Myung-bo, reveló un gran problema que tendrían sus dirigidos durante el momento de enfrentar al anfitrión del certamen.

Y es que la inesperada respuesta fue recitada en una conferencia de prensa en donde el entrenador sostuvo: "El clima de Salt Lake es distinto al de aquí. Necesitamos un periodo de adaptación", remarcó.

Es importante mencionar que este emparejamiento se realizará en el imponente estadio Guadalajara en una sede en donde las temperaturas pueden alcanzar hasta los 28°.

En la misma línea se mostró satisfecho por los resultados logrados durante los partidos amistosos ante Trinidad y Tobago que concluyó con un 5 a 0 a su favor y por supuesto, la victoria 1 a 0 ante El Salvador.

¿Por qué México puede sacar ventaja de esta condición?

No solamente la localía podría beneficiar a la escuadra dirigida por Javier Aguirre. La temperatura también permitiría que en el campo los futbolistas del conjunto nacional puedan imponerse sobre sus rivales.

Se debe agregar que esta contienda se va a estar celebrando desde las 19 el próximo jueves 18 de junio en un cotejo que seguramente repartirá grandes emociones para todos los seguidores del conjunto nacional

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La noticia llega en un gran momento y por eso desde todos sus hogares tendrá la posibilidad de alentar al equipo de Aguirre y además ver los compromisos de los equipos más representativos de la justa internacional.

