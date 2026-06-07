El once más caro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sorprende: apenas hay dos latinoamericanos

La cotización financiera de los futbolistas que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ alcanza registros históricos y como si esto fuera poco, de acuerdo a su andar en la justa veraniega el valor de los jugadores podría incrementar aún más. Con el comienzo del certamen a la vuelta de la esquina, repasamos el once ideal con los jugadores que tienen el mayor valor del mercado, es decir un once de gala para cualquier aficionado del futbol.

|EFE

La plataforma especializada en valor de mercado, Transfermarkt, presentó un plantel plagado de figuras que perfectamente podría ganarle a cualquier seleccionado a nivel mundial. Es importante mencionar que el dato más relevante del informe estadístico confirma que la estructura principal del equipo está dominada casi en su totalidad por elementos de origen europeo, la presencia de jugadores sudamericanos quedó reducida a una mínima expresión dentro del once inicial cotizado en millones de euros.

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Las potencias tradicionales de la UEFA como Francia, Inglaterra y España aportan el mayor volumen de nombres a las casillas de la formación ideal. Los atacantes Kylian Mbappé y Erling Haaland lideran los montos de transferencia con las cifras de mercado más elevadas de la actualidad de 200 millones de euros cada uno.

Dentro de este universo de cotizaciones estratosféricas, solamente dos futbolistas nacidos en el territorio latinoamericano lograron asegurar un espacio en el parado táctico y las mismas corresponden al ecuatoriano Willian Pacho valuado en 80 millones de euros y al extremo brasilero actualmente en el Real Madrid, Vinícius Jr con un monto de 150 millones de euros.

De esta manera, el once quedaría conformado con los siguientes jugadores: Joan García en la portería con un valor de mercado de 80mde, en la defensa están Hakimi (80mde), Saliba (100mde), Pacho (80mde), Mendes (80mde); el mediocampo se compone por Pedri (150mde), Bellingham (140mde); y en la delantera están Yamal (120mde), Vinícius (150mde), Haaland (200mde) y Mbappé (200mde).