¡ÚLTIMA HORA! Reportan conato de bronca entre jugadores de Pachuca y cuerpo técnico de Pumas previo al arranque del partido

El encuentro de la Semifinal de Vuelta entre Pumas y Pachuca todavía no comenzaba y los ánimos estaban calientes en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria durante el calentamiento de ambos encuentros, lo que deja ver que el partido tendrá algunos roces que el silbante deberá prestar atención para evitar incidentes.

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Se registra conato de bronca en el calentamiento del Pumas vs Pachuca

La previa entre Pumas y Pachuca se calentó luego de un pequeño incidente entre jugadores de los Tuzos con el cuerpo técnico de los Universitarios que no pasó desapercibido por la afición presente en el Estadio Universitario.

Salomón Rondón tuvo un breve intercambio de palabras con miembros del cuerpo técnico de Pumas; sin embargo, el incidente no pasó a mayores luego de que los jugadores de los Tuzos retiraran al delantero venezolano.

OJO



Se calentaron los ánimos previos al encuentro. Justo en el calentamiento Salomón Rondón se hizo de palabras con gente del CT de #Pumas @Puma_VAVEL pic.twitter.com/THnUr4qMry — José Iván Ruiz Trejo  (@eldesconocido) May 18, 2026

Pumas y Pachuca se enfrentan este domingo 17 de mayo en la Semifinal de Vuelta del torneo Clausura 2026 en un partido en donde los Universitarios necesitan una victoria por cualquier resultado para avanzar a la Final.

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